Evistas intentan tomar otro regimiento y piden a militares sumarse a la movilización y no acatar órdenes

Alcaldesa de Villa Tunari en puertas del Regimiento de Infantería RI 31.

Tras la toma de la Unidad Militar Regimiento Cacique Juan Maraza, los afines a Evo Morales intentaron repetir esa acción en el Regimiento de Infantería RI 31 cerca al mediodía de esta jornada; los pobladores pidieron a los militares sumarse a la movilización y no acatar órdenes de sus superiores.

“No vamos a usar para nada las armas y esta acción que están realizando ustedes, hermanos, no es lo correcto. Son instalaciones cuartelarias, es una casa igual que cada uno de ustedes y tiene reglas. Lo único que les pido es que no hagan esta acción (…). Estamos aquí resguardando las armas para que no sean mal empleadas. Mantengamos esta fisonomía, no ingresemos”, pidió un coronel a los evistas en puertas del regimiento.

Los protestantes estuvieron realizando vigilias desde los pasados días en diferentes recintos militares, pero tras la intervención militar y policial en Parotani de esta mañana decidieron tomar el Regimiento Cacique Maraza. Los militares indicaron que pasaron a condición de rehenes, porque fueron rebasados por casi 2.000 comunarios.

La misma situación se intentó repetir en el Regimiento de Infantería RI 31, a la cabeza de la alcaldesa de Villa Tunari, Segundina Orellana, pero aún no se consumó ese propósito tras un compromiso para que no se usen las armas contra los manifestantes.

“Siempre hemos dicho que se sumen con su pueblo, los 400 soldados que salgan a la calle para estar junto con su pueblo y (se comprometan a) que no van a acatar las órdenes. Eso es lo que se quiere”, dijo la alcaldesa.

Los evistas exigen que el Gobierno no reprima a los bloqueadores en Parotani, porque en ese lugar estarían sus familiares.