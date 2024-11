Evo: ‘Lucho no me mates. No he hecho ningún daño’

El expresidente Evo Morales pidió al presidente Luis Arce que no le “mate”, porque no hizo “ningún daño” y solo está luchando contra la corrupción.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Tengo miedo. Lo que ha pasado es grave. Yo diría, aunque me detenga, por favor que no me mate Lucho. Le digo de frente, Lucho no me mates. No he hecho ningún daño”, señaló el exmandatario en entrevista con Canal Red, medio digital de Argentina.

Ante la pregunta de si Luis Arce quiere matarle, Morales indicó que el Presidente si no quisiera matarle, en este momento los dos ministros estarían fuera del Gobierno, en relación a los titulares de las carteras de Gobierno y de Defensa, Eduardo del Castillo y Edmundo Novillo, respectivamente. Dijo que los policías que le dispararon también debieran estar en la cárcel.

“Intentaron acabarme físicamente. Me salvé. (Nicolás) Maduro me salvó”, señaló.