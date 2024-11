Evo responde al ministro de Economía: “La gente recordará su gestión por la crisis y el desabastecimiento”

“El modelo tenía un esquema muy sencillo, pero potente, para reproducir el sistema de que los excedentes se reinviertan en la industrialización, y obviamente en seguir buscando mayores reservas (de gas). ¿Eso se ha aplicado? No. ¿Es falla del modelo? No. Es falla de la aplicación y del descuido que ha habido por la nacionalización”, dijo el ministro.

¿Qué fue lo que dijo el ministro? Montenegro sostuvo este jueves que se refirió a fallas humanas en torno al sistema que maneja la actual administración estatal y la coyuntura económica deriva por no haber aplicado el modelo como se lo había establecido.

Ante esta postura, Morales apuntó que ahora que el Gobierno habla de corregir el modelo, se estanca el crecimiento económico, desaparecen las Reservas Internacionales, se dispara la inflación y hay una crisis fiscal, cambiaría y energética.

“Tanto disputaron la autoría del modelo y cuando tuvieron en sus manos manos la aplicación del mismo, destruyen la economía”, manifestó la considerada cabeza del ala evista del masismo a través de sus redes sociales.

A decir de Montenegro, el modelo masista no falló, sino que no se aplicó en su integridad y hubo una falla humana o un fallo de las autoridades del sector de hidrocarburos, por lo que no se le debe echar la culpa al modelo por la situación actual.

“Eso sí, agradecemos al ministro que marque distancia. Así confirman ante la opinión pública que somos distintos. Por eso la gente recordará su gestión por la crisis y el desabastecimiento, mientras a nosotros nos recordarán por la estabilidad y el crecimiento”, concluyó Morales.