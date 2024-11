Exigen a Canaza pida perdón por revelar que cogotero fue posesionado como dirigente de padres de familia

Agustín Castro, padre de familia, sostuvo que a la unidad educativa llegan “hasta del campo, no sabemos qué clase de gente viene. Aquí alguien lo habrá construido, (Rodrigo M. A.) es un tutor, no es padre originario. Lo que duele es que la unidad educativa está mellada, discriminada».

La Paz.- Padres de familia de la unidad educativa Germán Busch emplazan al dirigente Raúl Canaza, quien denunció que un cogotero fue posesionado como dirigente de padres de familia, que en un plazo de 24 horas pida disculpar por revelar este hecho debido a que los principales afectados son los estudiantes.

“Este señor Raúl Canaza está denigrando a nuestra unidad educativa, exigimos que se disculpe públicamente, está difundiendo fotografías de los estudiantes de la promoción, quienes ya son estigmatizados”, exigió Jaime Mayta vicepresidente de la unidad educativa, quien al ser consultado ¿cómo permitieron que un sujeto con antecedentes delictivos sea posesionado como dirigente de los padres de familia?, señaló que no tenían conocimiento.

Raúl Canaza, dirigente de padres de familia, denunció que Rodrigo M. A., alias “Zapato”, el cogotero que fue aprehendido luego de que atacó a dos mujeres en el pasaje 25 de Diciembre, había sido posesionado como dirigente de padres de familia de una unidad educativa de la ciudad de El Alto.

Canaza manifestó que Jhenny Arce, representante de la Federación de Padres de Familia (Fedepaf) de la urbe alteña, fue quien lo posesionó a Rodrigo M. A., sin tomar en cuenta que ni siquiera es padre de familia de la unidad a la que representaba.

Mayta confirmó que Rodrigo M. A. no es padre de familia, es tutor de uno de los estudiantes. “Nosotros no teníamos conocimiento, no podemos estar averiguando cosas muy personales, caras vemos y lo demás no conocemos. (Rodrigo M. A.) venía como cualquier papá joven, nada más. La base en una reunión general, nadie lo conocía”, manifestó al insistir que el dirigente Canaza pida disculpas a cada uno de los padres de familia.

Por otro lado, Agustín Castro, padre de familia, sostuvo que a la unidad educativa llegan “hasta del campo, no sabemos qué clase de gente viene. Aquí alguien lo habrá construido, (Rodrigo M. A.) es un tutor, no es padre originario. Lo que duele es que la unidad educativa está mellada, discriminada, por eso Canaza en 24 horas debe pedir disculpas, si no lo hace que asuma las responsabilidades”, advirtió.