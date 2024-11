Exministro López exhorta a la unida de la oposición para “recuperar la patria”

Esta declaración se produce en un contexto de creciente polarización y fragmentación de la oposición, que enfrenta el reto de consolidar un frente común para competir en las elecciones de 2025.

eju.tv /Video: Informe Exclusivo

Santa Cruz.- Desde su lugar de refugio, el exministro de Defensa Luis Fernando López hizo un llamado urgente a la oposición boliviana, exhortando a los distintos partidos y sectores a unirse en torno a un solo candidato para las elecciones generales de 2025. López subrayó que la unidad de la oposición es esencial para «recuperar la patria» y restablecer la democracia en el país.

“Necesitamos apoyar a una sola persona en unidad, no perdamos la fe. Nos vendieron una agenda para que nos matemos entre nosotros. No es así, no nos odiamos entre bolivianos, entre bolivianos hemos construido una patria, hemos tenido días de gloria trabajando en conjunto, hoy por hoy debemos superar entre todos, hoy debemos ser hermanos”, expresó López.

En sus declaraciones, López hizo énfasis en el desafío que representa la dispersión de la oposición, y advirtió que solo la unidad permitirá restablecer un clima de democracia y justicia en el país. Con un tono conciliador, instó a los líderes priorizar los intereses nacionales por encima de las diferencias ideológicas, con el fin de recuperar lo que considera un “proyecto de país”.

Asimismo, López manifestó “a los patriotas de El Alto, Viacha, Oruro, Potosí y todos los departamentos, este no es tema de peleas entre Kara’s y Taras, nos han impuesto una agenda para que nos odiemos entre nosotros”.