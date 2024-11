Experto advierte contaminación de agua dulce y sales vírgenes si no existe tratamiento adecuado de salmueras residuales

El contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Uranium para la construcción de una planta para la Extracción Directa de Litio (EDL) no contempla un proceso específico para el tratamiento de salmueras residuales, el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) Gonzalo Mondaca advirtió que si no hay un tratamiento adecuado existe el riesgo de contaminar sales vírgenes y los afluentes de agua dulce.

La Paz, 21 de noviembre de 2024 (ANF). – El contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con Uranium para la construcción de una planta para la Extracción Directa de Litio (EDL) no contempla un proceso específico para el tratamiento de salmueras residuales, el investigador del Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) Gonzalo Mondaca advirtió que si no hay un tratamiento adecuado existe el riesgo de contaminar sales vírgenes y los afluentes de agua dulce.

El experto, en contacto con la ANF, explicó que, en el anexo del contrato, si bien habla sobre un sistema de reinyección de las salmueras residuales que generará la explotación de litio, no existe un proceso detallado de ese procedimiento especial tomando en cuenta su grado de complejidad y que aún no existen estudios en la región.

“En el contrato tendría que estar especificado que se van a hacer esos estudios para tener la garantía de no causar un daño grande, pero eso no se encuentra en el contrato y en el anexo técnico se menciona la reinyección de salmueras residuales como si fuera un procedimiento más, como si fuera parte del conjunto de actividades que se tienen que desarrollar para la producción de litio grado batería. Siendo que la reinyección es un proceso complejo que necesita mucha más investigación que no se ha hecho en Latinoamérica ni en Chile ni en la Argentina”, afirmó Mondaca.

El 11 de septiembre, Uranium One Group firmó con YLB el contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta de Extracción Directa de Litio (EDL), posteriormente se envió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para autorizar la conformación de la sociedad y a partir de eso comenzar con la construcción de la planta que tendrá un costo de $us 975 millones y que será financiada por la firma rusa.

En ese sentido, el experto señaló que las empresas que se dedican a la extracción de litio en Chile y Argentina aún están realizando estudios sobre la reinyección de salmueras que no genere un impacto medioambiental. Insistió que el procero para reinyectar líquidos salados en el subsuelo requiere encontrar una formación geológica específica.

Los riesgos

A la vez, alertó que en caso de que estos líquidos sean reinyectados en el mismo espacio puede contaminar las sales vírgenes y deteriorar su calidad, mientras que si se efectúa el procedimiento en el contorno del salar existe el riesgo que los afluentes de aguas dulces se contaminen. Ese hecho afectará a las comunidades que se encuentran alrededor y consumen agua de vertientes, pozos y bofedales.

“Si lo reinyectamos en el mismo salar pueden disminuir las salmueras vírgenes ricas en litio y que son uniformes. Otra posibilidad es reinyectar en el contorno del salar, pero hay un alto riesgo de contaminar las aguas dulces que utilizan las comunidades”, precisó.

Recordó que las normas que existen con relación a la reinyección de líquidos salados en el subsuelo, establecen que la condición más importante es asegurarse de no contaminar el reservorio de agua dulce.

Observó que esos elementos no hayan sido contemplados en el contrato o que no se haya señalado que se van a realizar estudios que garanticen que no existirá un impacto al medioambiente y a los reservorios de agua.

Consideró que esos elementos deben ser tomados en cuenta, sobre todo, porque el sudoeste de Potosí es una de las regiones más secas del país y, según estudios, prevé que en los próximos años se reduzca de forma significativa las precipitaciones pluviales y es necesario conservar los pozos de agua y otros afluentes.

“Tienen que explicar y garantizar que se van a realizar las investigaciones suficientes o necesarias para evitar cualquier riesgo, tenemos que considerar que el sudoeste Potosí es la zona más seca de toda Bolivia y la tendencia por el cambio climático es que vayan perdiendo el 70% de las precipitaciones pluviales en lo que queda del siglo. Entonces, es prioritario proteger esas aguas subterráneas”, precisó.

