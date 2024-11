Explosiones cerca de Corte Suprema de Brasil dejan un muerto

Repudio com toda a veemência os ataques contra o STF e a Câmara dos Deputados. Manifesto minha solidariedade aos ministros e parlamentares. A Polícia Federal investigará com rigor e celeridade as explosões no perímetro da praça dos três Poderes. Precisamos saber a motivação dos…

Por su parte, el Tribunal Supremo señaló que «se escucharon dos fuertes estruendos al final de la sesión y los magistrados fueron retirados del edificio de forma segura». Según el comunicado del máximo tribunal, también fueron desalojados los funcionarios y el personal como medida de precaución.

Servidores e colaboradores do edifício-sede foram retirados por medida de cautela. Mais informações sobre as investigações devem aguardar o desenrolar dos fatos. A Segurança do #STF colabora com as autoridades policiais do DF ⤵️https://t.co/WL1IRWqIag

— STF (@STF_oficial) November 14, 2024