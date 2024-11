Falta de gasolina y diésel afecta a productores agrícolas, transportistas, surtidores y dueños de vehículos pequeños

Los surtidores están preocupados porque señalan que ahora les abastecen una cantidad mínima de combustible. Hay taxistas que esperan horas para poder cargar combustible.







A los problemas de abastecimiento de diésel que desde hace semanas tienen los transportistas y productores, ahora se suma también el problema de la gasolina. Los surtidores, productores agrícolas y propietarios de vehículos pequeños están en emergencia porque deben esperar por horas para abastecerse con combustible.

A las filas por diésel que se registran desde hace semanas en surtidores del país, ahora se puede observar otra cola paralela de vehículos pequeños. Resulta que ahora también se registran problemas de abastecimiento con la gasolina.

Algunos conductores de taxis y vehículos particulares señalan que deben esperar al menos tres horas para abastecerse.

“Tenemos un bajo volumen programado. Lo que antes programaban 35 mil litros, ahora nos dan 10.000”, explicó Susy Dorado, presidenta de la Asociación de Surtidores de Santa Cruz.

Dorado explicó que no solo se trata de la molestia que se genera en los usuarios, los surtidores también están preocupados sobre la sostenibilidad de estos negocios.

“Nuestros costos se mantienen mes a mes, sin embargo el producto que antes comercializábamos es mínimo”, manifestó Dorado.

Para el dirigente del transporte pesado, Marcelo Cruz, la explicación es que el gobierno se quedó sin crédito con los proveedores extranjeros.

“El Estado no tiene el dinero suficiente para cumplir con las obligaciones que se tienen con los proveedores que entregan diésel y gasolina al país”, señaló Cruz.

El dirigente reveló que hay cisterneros que están hasta dos semanas en Argentina y Paraguay esperando que el proveedor de combustible les cargue el producto para internarlo al país.

Cruz considera que el problema con el combustible no se va a solucionar una vez concluyan los bloqueos pues señala que es un problema estructural de la economía.

“Esto no va a tener solución porque lamentablemente no se ha cambiado el modelo económico, se necesita captar dólares exportando y esto no se ha dado y no se va a dar. Desde febrero del 2023 nosotros vamos llamando la atención a la población”, manifestó el dirigente.

El exministro de hidrocarburos, Álvaro Ríos tiene una posición similar a la del dirigente del transporte pesado. Señalan que el problema de abastecimiento con combustibles se viene registrando desde hace 18 meses; sin embargo, se ha agudizado los últimos días por la falta de divisas.

“Yo no creo que el Gobierno Nacional quiera desabastecer a propósito. YPFB, por buen tiempo, mientras había dólares en el país, exportaba muchísimo gas y no teníamos la creciente importación de gasolina y diésel. Lo que ahora tenemos es una falta de divisas para importar combustible”, apuntó el exministro.