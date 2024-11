Falta diésel: acaba noviembre y la siembra de alimentos solo llega al 20% del área proyectada, según la CAO

A estas alturas, normalmente se tiene un avance del 40% y existe preocupación en lo que respecta a la producción de maíz, soya y arroz, principalmente. También preocupa el mercado negro del diésel.

Se acaba el mes de noviembre, una de las ventanas clave para la siembra de verano; sin embargo, la falta de diésel incide en el avance de estas labores que apenas alcanzan un 20%, cuando a estas alturas –normalmente- se tiene que registrar un avance del 40%, situación que tiene en vilo a los productores, según reportó el presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), Klaus Frerking.

“Estamos con graves problemas en nuestra siembra grande de verano. Tenemos que sembrar 1,5 millones de hectáreas entre noviembre y diciembre. Ya se nos acabó noviembre y en este momento deberíamos tener el 40% del área sembrada, pero solo estamos con el 20%”, sostuvo el ejecutivo.

De acuerdo con el reporte, uno de los casos más complicados es el del arroz. Ya se debería tener un 80% de avance de las 140.000 hectáreas proyectadas en el país, pero apenas se alcanzó un 50%

Otro ejemplo es el de la soya, apenas hay un 10% de los 1,3 millones de hectáreas que hay proyectadas, cuando ya se debería tener un 40% sembrado. Mientras que el caso del maíz llega al 17% y no al 50% como se contempla normalmente en estas fechas a escala departamental.

“Son datos de la CAO, son datos preocupantes, son datos que tenemos que pensar sobre las cadenas productivas. No nos olvidemos que el responsable, netamente sobre la producción, es el Estado, que es el que tiene el poder de soluciones de fondo”, advirtiendo que la situación no solo afecta al agro, sino también al sector pecuario, que no puede mover su producción por la falta de diésel.

Frerking agregó que el sector productivo cruceño requiere mínimo 1 millón de litros por día y hay zonas en las que no se va a poder sembrar en el mes de enero, ya que cada región productiva se maneja con una ventana de siembra.

A esto se suma la preocupación que hay por el mercado negro del diésel que está sometiendo a los productores y esto ha llegado a tal medida que no se los está dejando hacer fila para abastecerse, por lo que tienen que peregrinar por “dos gotas” del combustible, cuando debería enfocarse en sembrar su tierra.