Froilán Fulguera: “Por lo menos el 80% de los mismos ‘evistas’ no están aportando al MAS”

El dirigente “evista” rechazó las resoluciones del TCP, que reconocen al “arcista” Gróver García como presidente del MAS e impiden postular a Evo Morales.

Por Paulo Alejandro Lizárraga Alvarado

El ex dirigente minero es afín al ex presidente Evo Morales. Foto: DTV

Fuente: https://www.vision360.bo

Ante las denuncias de supuestos retiros de las arcas del Movimiento Al Socialismo (MAS), atribuidos a los “evistas”, el secretario político del “instrumento político”, Froilán Fulguera, en conversación con Visión 360, manifestó que desde noviembre de 2022 los aportes ya no llegan al partido y que incluso el 80% de los propios “evistas” ya no realizan su aporte al partido.

¿Cuál es el origen de la fractura del MAS entre alas “evista” y “arcista”? ¿Cuándo ocurre esto?

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De un tiempo aquí, los medios de comunicación, cuando estaba Jorge Richter como vocero presidencial de Luis Arce y David Choquehuanca, comenzaron a hacer ese tipo de divisiones, de “evistas”, “luchistas” y “choquehuanquistas”. De ahí a 2022, desde junio, empezaron a haber este tipo de acusaciones o divisiones en la Dirección del MAS.

Pero más se profundiza desde noviembre de 2022, cuando David (Choquehuanca) no tiene mucha fuerza en este caso, y hay un grupo que lo elogiaba, y aparece hablando de “arcistas” y “evistas”. Entonces desde ahí viene un poco la ruptura o la división. Quizá por parte de la gente de la prensa, principalmente por dirigentes del Pacto de Unidad, que en su momento yo llamé con el mayor respeto, el “P’ejtu de la corrupción”, al Pacto de Unidad que manejaban Henry Nina, Segundina Flores y de la misma manera Juan Villca de los campesinos, Teodoro Mamani de la CSUTCB y Pelagio Condori del Conamaq.

Entonces, desde ahí comenzaron a dividir y comenzaron diferentes congresos, en 2023, donde se dividieron lamentablemente, los campesinos que no terminaron bien su congreso, hubo una ruptura; de igual manera, los interculturales, un ampliado el compañero (Esteban) Alavi lo convierte en congreso, y desde ahí se digitó y lo mismo en el Conamaq, manejado por Ramiro Cucho y se comenzó a dividir.

¿Cuál es la postura del “evismo”, ante la determinación que avala el congreso de El Alto y la directiva liderada por Gróver García?

Estos días, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una instancia que en 2023 acabó sus funciones de seis años de mandato, pero lamentablemente, por manejos políticos son autoprorrogados, y por la CPE, todas sus atribuciones son nulas de pleno derecho, pero aun así el presidente y el entonces ministro Iván Lima, los que lo suplen al ministro, han tratado de manejar siempre como un botín político lamentablemente y eso es desconocer la instancia independiente del Órgano Electoral Plurinacional (OEP).

El OEP se encarga de hacer los congresos, de la democracia viva misma en Bolivia, pero no lo hicieron así, y nada menos que están siendo manejados por el TCP y a ello están queriendo consolidar. Seguramente en los siguientes días, va a haber Sala Plena para analizar lo que ha dispuesto el TCP, reconociendo de forma irregular, como nunca en la historia.

Entonces, el TCP debería dar credenciales, carnets a todos los partidos políticos, para que manejen. Para mí, que soy exdirigente, que estuve con Juan Lechín Oquendo, sería una burla porque realmente están burlando todos los derechos constitucionales de las organizaciones políticas, porque cualquier congreso lo realizan los militantes, y en este caso la hermana Guillermina Kuno no es del MAS, es de Tradepa; el hermano Lucio Quispe es de la UCS, no del MAS.

Yo alguna vez le dije a Evo “cuidado, algunos de la clase media te pueden traicionar”.

Mucha gente que traicionó a Evo Morales, antes sacaba la cara por él, exministros, dirigentes.

¿Cuál es la postura ante el fallo que impediría a Evo Morales postular a la Presidencia?

Evo está totalmente habilitado, pero eso lo han dicho simplemente los políticos conscientes. Por eso, el propio Félix Patzi, candidato por el MTS, dijo que Evo Morales está habilitado. El ex presidente Eduardo Rodríguez Veltzé, también presidente de la ex Corte Suprema de Justicia. Evo está habilitado.

En tal sentido, sus abogados entienden a su manera, muchos abogados quizá constitucionalistas lo hacen ver como un engaño, por eso digo que la justicia es un cáncer. Evo está habilitado y es el único candidato que elegimos en congreso, y nosotros respetuosos con la decisión del congreso, decimos que está habilitado.

Y por eso lo que están buscando, porque saben que está habilitado… quisieron matarlo el 27 de octubre al compañero Evo Morales, para que con eso acabe el ciclo, y hemos hecho esa demanda a nivel nacional e internacional. No se puede hacer un magnicidio como el que quisieron hacer al hermano Evo Morales.

Entonces, ellos (el Gobierno) saben que está habilitado, pero están buscando librar y que como una cortina de humo (para tapar) el mal gobierno y desgobierno que están haciendo, porque el pueblo se ha dado cuenta de las cosas que están haciendo mal.

Pese a todas estas diferencias, ¿usted estaría de acuerdo con la unidad del MAS a pesar de todo?

Nosotros siempre hemos estado en favor de la unidad de las organizaciones sociales, y hemos llamado a que la COB, como organización sindical, una a los hermanos campesinos que son sus afiliados: los interculturales, a las Bartolinas, y la CSUTCB. Esperemos que en el transcurso de las siguientes semanas o meses puedan llamar a congresos de unidad, porque lo que estamos haciendo es palmas para que la derecha nuevamente cabalgue y estemos sumidos en la privatización y enajenación de los recursos naturales que tenemos.

Por eso, nosotros vamos a seguir peleando para que la gente se una, las organizaciones sociales, y haya un poquito de baño de humildad, pensar en la gente pobre, porque si no hay eso, habrá la terquedad de seguir manejando (el Estado) a su manera, porque este último 8 de noviembre durante su informe, Arce parecía un dirigente sindical, no un Presidente. Tiene que haber un baño de humildad del Presidente, que escuche; porque en la vida estamos contados y pasado mañana nos vamos de este mundo.

Si por alguna razón no postula Evo Morales, ¿están pensando en un plan B?

No estamos pensando en nada, somos muy orgánicos, en la coyuntura actual es Evo Morales. Por eso, recuerdo, el 27 de octubre quisieron eliminarlo. Contar voces de que vaya el compañero Andrónico u otro dirigente, ellos están manejando esas cuestiones.

Nosotros somos orgánicos, por eso a menos que haya un nuevo congreso para definir. Mientras tanto, sigue siendo nuestro único candidato al 2025-2030.

¿Descartan entonces la búsqueda de una nueva sigla para el candidato “evista”?

Eso lo analizaremos en su momento. El TCP debería reconocer a todos los partidos; una vergüenza para los abogados que supuestamente son magistrados. Una vergüenza realmente, pero el tiempo juzgará las resoluciones que están sacando.

Y políticamente están hundiendo más a la justicia, y tal vez en un futuro nadie quiera más a la justicia porque cómo es posible que quieran manejar al Poder Electoral, son poderes distintos el Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral y el Judicial, que hoy están siendo manejados por el Ejecutivo, que está también manejando al TCP, porque están manejando arbitrariamente y eso les va a costar juicios.

Salieron denuncias de retiro de cuentas del MAS. ¿Qué piensan al respecto?

Primero, hay que tener moral para exigir. Los hermanos tienen que aportar, el aporte del militante es de al menos un boliviano; no lo han hecho, nunca lo han hecho, siendo algunos diputados y senadores, porque desde 2022, desde noviembre de 2022, no hay un solo aporte que haya entrado al MAS, porque el Presidente, el Vicepresidente, manejaron conjuntamente con sus ministros. A ellos hay que pedirles rendición de cuentas. ¿Dónde está?

Porque si hay manejos que ha habido en la nacional, se hace de la manera bien discutida, analizada y eso se explica en ampliados y congresos, y nosotros lo hicimos así en 2023, en octubre, la Secretaría Económica, pero muy mal hablan algunos hermanos, no conocen la instancia orgánica y política. No conocen cómo cada tres meses rendimos cuentas al OEP, porque nos vigilan cada recurso que haya o no haya.

Por lo menos un 80% hasta de los mismos “evistas” no están aportando, peor los “arcistas”, que no aportan un centavo desde que son diputados y senadores, es decir, desde 2020. Son sinvergüenzas, hay que tener deberes y obligaciones, y algunos medios están distorsionando, porque todo eso es transparente.

¿A través de qué mecanismos está captando recursos o aportes el MAS?

Nosotros desde 2021 y 2022 los recursos eran de los militantes, de las instituciones públicas, de cada institución. Hasta ahí había; de ahí, con los pocos recursos se ha tenido que pagar, hay funcionarios en la dirección nacional del MAS, hay que cancelar agua, luz, teléfono y otras instancias que es correcto y eso está debidamente respaldado; y por tanto digo que el aporte mínimo que es de un boliviano al mes y 12 bolivianos anuales, algunos no están cumpliendo.

Habría que decirle a Lucho y David si han aportado siquiera un boliviano el 2021 o 2022, ni ellos han aportado. No tienen moral para decir.

Ahora dicen que el ala “arcista” pide informe; si están legalmente reconocidos hay que pedir eso, porque se ha manejado de la manera transparente, coherente; por eso digo que hay que tener moral, porque hay deberes y obligaciones, no es solo exigir.

¿Considera que las marchas y bloqueos de caminos afectaron más a Luis Arce o a Evo Morales?

Estas marchas que se han aprobado en Sacaba, Cochabamba, en Lauca Ñ, las acciones de marcha principalmente desde el 17 de septiembre, han sido respaldadas, hasta la prensa dijo que era una marcha multitudinaria, decían que más de tres millones llegaron a La Paz, y yo estuve, y era para salvar al país.

Pero mucha gente del Gobierno dijo que era una marcha de la muerte, la ha magnificado porque – con el mayor respeto – hay ministros que no saben dónde están parados, pero sabemos que en su vida han debido marchar o ser gasificados. ¿Cuántas veces hemos sido gasificados, torturados? Tenemos moral para hablar, pero alguna gente no.

Y eso ha fortalecido al hermano Evo Morales e hizo que se armen diferentes juicios, demandas; ahora por estupro, trata y tráfico, cómo arman y quieren inculpar al hermano Evo Morales. Aquí hay una mala intención y lo que han hecho con ellos lo sigue respaldando al compañero Evo Morales.

Entonces, si salió más respaldado Evo Morales, ¿por qué ya no sale del Chapare?

Porque lo quieren matar, liquidar; la Policía y el Ejército tienen sí o sí, como hicieron en Estados Unidos con Osama Bin Laden y a varios presidentes como el de Libia, lo mismo quieren hacer en Bolivia y por eso esperamos que la justicia realmente obre de la manera coherente y no como quieren algunos hermanos, porque Evo Morales tiene el apoyo, y por eso quieren agarrarnos a muchos dirigentes. Mucha gente no quiere ser cazada porque no hay ni una orden de aprehensión.

Yo mismo estoy hablando de otro lugar, por el miedo a ser agarrado, te encarcelan seis meses o un año y ellos piensan con los juzgados hacer lo que quieren, por eso en un momento dado el pueblo tomará acciones; es sabio y sabrá tomar determinaciones.

«Quieren matar a Evo Morales, como Estados Unidos hizo con Osama Bin Laden y otros presidentes».

¿Qué errores considera que podrían haberse cometido en la marcha o el bloqueo de 24 días?

Lo que en la marcha queremos ver es que si no ha sido tan contundente en los nueve departamentos, hay el fin de año, también por Todos Santos la gente pensaba más en sus difuntos, pero se aguantó 24 días y hay cuatro muertos, y la prensa no dice nada; cuatro muertos que fueron descuartizados, matados, eliminados y, bueno, los han torturado, pero eso no dice nadie que nosotros hemos hecho conocer este tipo de comisiones a nivel internacional y cuando pase este Gobierno de terroristas, habrá justicia cuando recuperemos la democracia para todo el país y los bolivianos.

¿Cómo ve las acusaciones de financiamiento de Venezuela?

No tengo conocimiento y siempre con documentos puedo hablar, pero estas cuestiones se tienen que investigar, nada hay que ocultar; pero mucho lo están magnificando porque saben que Venezuela está arremetida y bloqueada como Cuba. Han apoyado para que levanten el bloqueo y EEUU maneja como títeres a algunos países europeos lamentablemente y son temas que no nos conciernen, pero se tiene que investigar.

¿Quién es el enemigo de Evo Morales que se encuentra en el Trópico de Cochabamba?

El compañero Evo Morales ahí está establecido, en el Chapare, y desde ahí lo cuidan los hermanos, porque cualquier cuestión puede pasar como cuando iba a RKC e intentaron matarlo, pero después muchos eran aduladores del ex presidente Evo Morales.

Mucha gente lo ha traicionado, sus exministros que antes sacaban la cara por él o exdirigentes como Damián Condori, Roberto de la Cruz, antes lo adulaban. Mucha gente lo engañaba, pero el pueblo juzgará en su momento.

El Perfil