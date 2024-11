Fuerzas de EE.UU. vuelven a atacar objetivos en Siria

Desde el CENTCOM aseguran que los ataques se efectuaron en respuesta al lanzamiento de misiles contra una base donde se encuentran sus militares.

Fuente: https://actualidad.rt.com

Estados Unidos atacó depósitos militares y cuarteles generales de armamento y logística afiliados a grupos respaldados por Irán en Siria, informa el Comando Central del Ejército de EE.UU. (CENTCOM).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La publicación señala que la acción fue la respuesta del Ejército estadounidense a un ataque este martes con cohetes contra la base de patrullas Shaddadi. Se señala que el ataque no causó daños a estructuras ni a personal militar estadounidenses.

Washington ya ha llevado a cabo ataques en Siria esta semana. Así, el lunes, las fuerzas estadounidenses atacaron nueve objetivos en dos localidades del país árabe.

Aircraft from USS Abraham Lincoln (CVN 72) support operations against Iran-backed Houthis in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/8Y4yqsAepd

— U.S. Central Command (@CENTCOM) November 12, 2024