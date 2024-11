Fútbol «San José, la película» reaviva la pasión del orgullo orureño

Fuente: lostiempos.com

Producto de varios años de filmación y financiamiento propio, la película por fin vio la luz el pasado 3 de noviembre en Oruro, con dos funciones y un lleno total, que a más de un hincha le hizo derramar lágrimas de emoción.

“La gente salió muy contenta, algunos lloraron al recordar momentos tan lindos o ver historias. Un hincha cooperativista minero me dijo ‘hermano, esta es la historia de mi papá y yo cuando era niño. De como mi papá me dejó la camiseta (de San José)’”, relató Gutiérrez, en entrevista con Los Tiempos desde Oruro.

Si bien la cinta cinematográfica mezcla relatos de exjugadores y protagonistas con sucesos dramatizados, también refleja ese sentimiento hacia el club de sus amores, que fue fundado el 19 de marzo de 1942 y que trata de sobrevivir a la peor crisis de su historia. Asimismo, se busca aportar al club con un porcentaje de la recaudación y paliar las necesidades económicas.

Relatos de los Húngaros del 55 y el primer título del Santo, la consagración de 1995, la de 2007 con el DT Marcos Ferrufino (+) y la reciente de 2018 se suman a una serie de vivencias de íconos futbolísticos, como Armando Escóbar (+), Daniel Valencia, Nicolás Pidcova,entre otros que fueron esenciales en la construcción de su historia.

¿Cómo nace la idea?

Por esos antecedentes y por el legado heredado de su padre, Gutiérrez vio la chispa que encendió la idea de iniciar este proyecto en 2007, luego del penúltimo título del Santo en la máxima categoría de Bolivia.

Ese año hizo una promesa luego de que San José logró el título del Torneo Clausura: viajar acompañando al equipo en todas las canchas del país.

Inspirado en ello, el proyecto nació primero como un cortometraje, pero pasó a ser película.

“Charlando con los hinchas por aquel entonces me dijeron ‘tú no puedes abarcar solamente esta etapa del 2007, tienes que hablar un poquito de los noventas cuando hemos salido campeones de 95, el 91, 92 cuando fuimos a la Copa Libertadores, cuando estaba Daniel el ‘Tata’ Valencia. Fueron muchos hinchas que me dijeron tienes que hablar con él; también fui a buscar a don Armando Escóbar, que en aquel entonces todavía estaba vivo y fue campeón con San José en 1955. También hablamos con don Nicolás Pidcova, un guardameta de los años 70 muy querido en nuestro departamento”, rememoró Gutiérrez.

Reveló que su idea fue plasmar estas historias, relatadas por los ídolos santos, pero escenificadas por actores, para que se inmortalice la historia de San José y las nuevas generaciones conozcan más del crédito orureño.

Película 100% boliviana y con autofinanciamiento

“San José, la película” es una producción 100% nacional y trabajada por el cineasta Endyr Gutiérrez Pinto, quien además contó que todo el dinero de la misma salió del bolsillo familiar. El costo total ascendió a 5.000 dólares y no tuvo apoyo de ninguna institución, pero la satisfacción de haber logrado su sueño, no tiene precio.

“Definitivamente toparse con el cine boliviano para mí ha sido la historia de mi vida, han sido años en los que hemos tenido que dar siempre recursos del sueldo, más que nada para vestuario, para alquiler de locaciones, muchos lugares no nos presta la gente. También fuimos a la mina San José, eso también nos cobraron por persona”, contó.

Sobre las funciones en el resto del país, Endyr contó que los residentes orureños en Cochabamba se movilizaron en busca de una sala de cine para la poyección de la cinta. Se esperan novedades en las siguientes semanas, ya que el sentimiento por San José no t iene límites.