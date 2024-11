Gary Prado advierte que hay una fracción de militares «hijos de cocaleros» que respaldan a Morales

Al respecto, el jurista recordó que durante el gobierno de Evo Morales los hijos de los cocaleros del trópico de Cochabamba (Chapare), seleccionados por las federaciones, ingresaron a la institución castrense por sus órdenes y sin cumplir con los requisitos exigidos. Incluso afirmó que se graduaron como oficiales sin rendir el examen correspondiente.

Evo Morales con la cúpula militar. Foto: La Razón.

La Paz, 1 de noviembre de 2024. – Tras las aseveraciones de Evo Morales sobre una posible insurrección militar en caso de ser capturado, el abogado Gary Prado advirtió que hay un grupo de uniformados hijos de cocaleros del Chapare que respaldan al exmandatario, porque ingresaron a las Fuerzas Armadas de forma irregular durante su gobierno.

El jurista, en contacto con la ANF, consideró que estos uniformados están inactivos hasta que reciban una señal para que puedan actuar y defender al exmandatario, incluso se animó a compararlos con los soldados durmientes (sleepers en inglés) de la Guerra Fría, que se activaron para desestabilizar la política rusa.

“Si Evo Morales habla de insurrección militar es porque tiene a esta gente bajo su control por encima de los mandos militares, ¿Qué tienen que ver los militares con la aprehensión de un ciudadano acusado por un delito común? Lo más probable es que tenga a estos hijos de cocaleros formados a la fuerza como oficiales del Ejército, como una especie de durmientes, en la jerga de la Guerra Fría los agentes que no estaban activos se llamaban ‘sleepers’ (durmientes) y los tenían ahí hasta que los activaban. Puede ser eso lo que está ocurriendo y por eso Evo Morales dice semejante barbaridad”, explicó.

En una entrevista con la agencia EFE, el exmandatario aseguró que se produciría un levantamiento indígena contra el gobierno de Luis Arce, en caso de que sea capturado, incluso señaló que las Fuerzas Armadas se amotinarían.

“Yo tal vez puedo exagerar, pero puedo asegurar que hay un levantamiento (de ser capturado), tengo audios que me llegan de militares y policías, los militares me dicen por una parte ‘nos estamos amotinando, no vamos a seguir’, porque están cambiando al mando rápidamente”, enfatizó el jefe del MAS.

Al respecto, Prado recordó que durante el gobierno de Morales los hijos de los cocaleros del trópico de Cochabamba, seleccionados por las federaciones, ingresaron a la institución castrense por sus órdenes y sin cumplir con los requisitos exigidos. Incluso afirmó que se graduaron como oficiales sin rendir el examen correspondiente.

“En el gobierno de Evo Morales se favoreció a los hijos de cocaleros seleccionados en las federaciones del trópico para que ingresen sin rendir examen y sin cumplir los requisitos. Además de ello, se les permitió graduarse como oficiales sin siquiera vencer sus exámenes, es decir, se los dejó pasar por razones políticas y no por aptitud”, puntualizó.

Indicó que muchos de estos uniformados ya deben tener el grado de mayor e inclusive deben estar a cargo de tropas o secundan algún regimiento militar. Señaló la necesidad de que los uniformados que ocuparon cargos jerárquicos durante el gobierno de Morales expliquen por qué dejaron ingresar a estos soldados sin cumplir las exigencias.

“Quienes tienen la responsabilidad en que esto haya ocurrido son los altos mandos de Evo Morales que deberían responder por eso ¿por qué permitieron que jóvenes que provienen del trópico de Cochabamba, recomendados por las federaciones ingresaron sin cumplir con los requisitos?”, cuestionó.

A la vez, no descartó la posibilidad de que estos militares que respaldan al exmandatario se amotinen y gesten un golpe de estado contra Luis Arce, dijo que no se debe olvidar que Morales fue asesorado por el gobierno de Cuba y que apoyaron a la construcción del Estado Plurinacional.

“Con ese fin, puede pedir un motín en las Fuerzas Armadas, puede utilizar a esa gente para ese propósito, es más, creo que los han ingresado al colegio militar con esa perspectiva. No nos olvidemos que no es que Evo Morales no es un tipo inteligente, él era un instrumento de Fidel Castro y ellos son los que han ido dibujando toda la armazón del Estado plurinacional”, precisó.

Morales siempre habla de militares “patriotas” que permanentemente le informan sobre las dinámicas internas, por ejemplo, habló hace un tiempo de Los Pachajchos a los que denunció que este grupo había sido organizado por el Ministerio de Defensa y el jefe del Estado Mayor del Ejército para perseguirlo, a través de actividades de inteligencia como pinchazos telefónicos y seguimientos.

Imagen desgastada

Por otra parte, afirmó que el Gobierno dejó que el conflicto llegue a estas dimensiones con el objetivo de desgastar la imagen política del exmandatario porque si se intervenía el primer día del bloqueo, el jefe del partido azul hubiera quedado como la víctima.

“Se dejó avanzar esta situación para que la población pida que se desbloquee y se use la fuerza, es un cálculo político para desgastar la imagen de Evo Morales. Al Gobierno no le importa las pérdidas económicas, aunque lo digan de boca para afuera. Ellos buscan desacreditarlo y que la gente lo vea como un dirigente belicoso de los cocaleros”, manifestó.