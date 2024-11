Gisel fue arrastrada con su auto en bajo Llojeta, pero sobrevivió: “Dios me envió a sus ángeles y don Julio me rescató”

El día del desastre, Gisel estuvo de visita con su familia. Salió, entró a su auto, dijo vámonos y no pasó, ni 10 segundos y fue arrastrada por la corriente de lodo.

Fuente: Visión 360

Gisel, una joven que había logrado con mucho esfuerzo adquirir un vehículo, fue arrastrada junto al motorizado por el lodo que descendió el pasado sábado en el barrio de Santa Cecilia. Pudo salir ilesa y agradece a un vecino, don Julio, por salvarle la vida.

Contó que ese día estuvo de visita con su familia. Salió de la vivienda, entró a su auto, dijo vámonos y no pasó, ni 10 segundos, cuando fue arrastrada por la corriente de lodo.

“Me atasqué muchos metros abajo, había volquetas, fue muy fuerte el impacto. Gracias a Dios, que ese día me ha cuidado y ha enviado sus ángeles, es el señor Julio, que con su familia me lanzó una soga, me amarre y logre salir del auto, al salir me lastime el pie con la ventana, fue una historia de pesadilla”, relató en una nota de Cadena A.

Don Julio perdió su casa y pertenencias, pero al ver a Gisel que era arrastrada dentro de su auto, no lo pensó dos veces y la ayudó.

“Estoy feliz porque la señorita está viva acá, he hecho algo por la sociedad, solo pensé en salvar la vida, dejé que se entre la mazamorra en mi casa, lo importante es la vida”, añadió.

Gisel, cuatro días después, encontró el auto enterrado bajo el lodo, que fue sacado con maquinaria y, cuenta, es nuevo y fue comprado luego de muchos años de trabajo. Al volver al lugar se encontró con don Julio a quien, entre lágrimas, le dijo que siempre le quedará agradecida por salvarle la vida, mientras lo abrazaba.

“Le agradezco por la valentía que él tuvo esa noche, fue el único que vino a rescatarme, su sobrino e hijo más, que se armaron de valor”, indicó.

Refuerzan seguridad

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, afirmó que se reforzará la seguridad en la zona Bajo Llojeta, de la ciudad de La Paz, ante denuncias por robo de pertenencias a las familias afectadas por la mazamorra.

“Con la policía se va tomar todos los recaudos correspondientes a través del Comando Departamental, así como también de la Dirección Departamental de Bomberos; sin embargo, sí es importante reforzar la seguridad para poder evitar este tipo de hechos y sin duda alguna mantener contacto directo con las víctimas”, dijo la autoridad en contacto con los periodistas, según Abi.

El fin de semana pasado, una mazamorra afectó a unas 40 viviendas de la zona Bajo Llojeta, además dejó familias damnificadas y una niña fallecida. El desastre se produjo por un deslizamiento de tierra desde el Cementerio Los Andes, según reportes de medios oficiales.

Accesos con barro

Un reporte de Bolivia TV mostró que las noches en la zona de Bajo Llojeta se convierten en un verdadero desafío para los vecinos.

Las calles se inundan con agua que corre sin control, formando charcos profundos y lodazales.

Desplazarse por el lugar no solo es incómodo, sino que se convierte en un auténtico viacrucis, más aún cuando las lluvias no han dejado de caer estas noches.