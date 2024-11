Gobierno exhorta a trabajadores de carne a reflexionar y no atentar contra el derecho a la alimentación

Silva señaló que se está priorizando el abastecimiento y el control de precios de la carne de res en todo el territorio nacional.

Fuente: ABI

El Gobierno nacional avanza en el cumplimiento de los compromisos asumidos con la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol), por lo que pide a la dirigencia reflexionar y no atentar contra el derecho de la población con un paro indefinido.

“Queremos exhortar a todas las bases que son parte de la Confederación de Trabajadores en Carne de Bolivia a que puedan reflexionar sobre este paro indefinido que los han convocado porque estarían atentando contra el derecho a la alimentación que tiene la población”, dijo el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, en contacto con los medios.

Remarcó que, se está priorizando el abastecimiento y el control de precios de la carne de res en todo el territorio nacional, por lo que, calificó de política a la medida de presión anunciada.

“No se puede jugar con el hambre del pueblo, no se puede utilizar un producto tan esencial de la canasta familiar con fines políticos. No vemos otra razón, que no sea un fin político que está promoviendo este paro indefinido que ellos han anunciado, porque como les informo nosotros como Gobierno estamos cumpliendo con lo que nos hemos comprometido”, explicó.

Recordó que, en las diferentes reuniones sostenidas con la Contracabol, el sector hizo conocer su preocupación ante la exportación de la carne de res, que estaría provocando el consumo de carne de pésima calidad y los precios kilo gancho a precios internacionales.

Acuerdos

El Gobierno atendiendo la demanda del sector, el martes 12 de noviembre, conformó una mesa técnica con representantes del Gobierno nacional y Contracabol, quienes acordaron realizar un proceso de fiscalización a la exportación de carne en el país, iniciando el día de ayer viernes diferentes visitas a las principales empresas exportadoras de carne en Santa Cruz.

Durante estas reuniones, se lograron acuerdos con frigoríficos para mejorar el acceso a la carne en los mercados locales, especialmente en Santa Cruz, a través de la entrega directa a la federación de carniceros de la capital cruceña.

“Estamos trabajando para garantizar la provisión de carne a la población y avanzar en soluciones que beneficien tanto a los trabajadores de carne como a los consumidores”, señaló la autoridad gubernamental.

Por ello, se sorprendieron ante el voto resolutivo emitido el pasado miércoles por Contracabol, convocando a un paro indefinido con cierre de mercados a partir del lunes, pese a los avances alcanzados.