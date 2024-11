Guía definitiva sobre el genocidio de la ivermectina contra la fertilidad:14 estudios que demuestran que la ivermectina destruye la fertilidad

Ronald Palacios Castrillo, M.D.,PhD.

El artículo y las referencias apropiadas que detalla los 14 estudios que documentan los efectos nocivos de la ivermectina, sobre tanto el número como la morfología y función de los espermatozoides en diferentes especies incluido el ser humano está aquí:[ https://open.substack.com/pub/timtruth/p/ultimate-guide-to-anti-fertility?r=35cl6k&utm_medium=ios]

Al leer este artìculo inmediatamente me vino a la mente la enorme cantidad de personas en Santa Cruz y probablemente en Bolivia, que tomaron [ y muchos aùn la toman] Ivermectina en el apogeo de la pandemia del Covid.Por esta razòn , decidì resumir y traducir algunos segmentos del artìculo, otros párrafos y figuras ilustrativas son copia fiel de la fuente original. Los efectos de la Ivermectina en la fertilidad son devastadores y mucho más alarmante aùn que el uso de la Ivermectina ha sido promovido por Instituciones Internacionales de salud en varios paises con alto ìndice de reproducciòn con el nefasto fin de “ disminuir la poblaciòn mundial ” .Increible!

Abajo hay un diagrama que representa el ciclo de vida del espermatozoide, comenzando con la espermatogonia y avanzando a través de la mitosis y luego a través de 2 etapas de meiosis (MI, MII) y finalmente a través de la espermatogénesis para producir espermatozoides.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El número de embarazos y crías se desploma en un estudio sobre el uso de ivermectina en conejos

En un estudio llamado “Efectos adversos de dosis repetidas de ivermectina sola o con la combinación de vitamina C en el sistema reproductivo de las conejas” de Jawad et al., los investigadores probaron diferentes cantidades de ivermectina y vitamina C en conejos y midieron el número de crías que engendraron.

Los resultados del estudio de fertilidad revelaron efectos adversos de la terapia con ivermectina sobre la fertilidad y bloquearon el embarazo en todos los grupos tratados, excepto en el quinto grupo al que se le administró solo vitamina C, en comparación con el grupo de control… En conclusión: la ivermectina tiene efectos adversos sobre la eficacia reproductiva en conejas”

Una caída muy marcada y preocupante en el número de embarazos y descendencia total cuando se introduce la ivermectina.

A continuación, se muestran los datos agregados de las tasas de embarazo de conejos con ivermectina frente a sin ivermectina y el número promedio de crías:

Se Observa una reducción masiva de la tasa de embarazo del 100 % en el primer apareamiento y del 91 % en el segundo apareamiento en los conejos que recibieron ivermectina. También encontraron una caída en picado del promedio del número de crías engendradas: una caída del 100 % en el primer apareamiento y una reducción del 92 % en el segundo apareamiento.

Se Observó una reducción masiva de la tasa de embarazo del 100 % en el primer apareamiento y del 91 % en el segundo apareamiento en los conejos que recibieron ivermectina. También encontraron una caída en picado del promedio del número de crías engendradas: una caída del 100 % en el primer apareamiento y una reducción del 92 % en el segundo apareamiento.

“Los recuentos de espermatozoides testiculares y la producción diaria de espermatozoides

disminuyeron significativamente en los machos expuestos”.

Disminución del recuento de espermatozoides y aumento de espermatozoides anormales en ratas albinas blancas que recibieron ivermectina

En un estudio llamado ‘Estudios toxicológicos y patológicos de la ivermectina en ratas albinas macho’, Elzoghby et al., los investigadores examinaron el recuento de espermatozoides y el porcentaje de espermatozoides anormales de ratas albinas blancas que recibieron ivermectina.

Cuenta de espermatocitos

También se demostró una disminución significativa en el recuento total de espermatozoides con un aumento significativo en las anomalías de los espermatozoides”.

Anormalidades de espermatozoides

Se observaron diversas anomalías en los espermatozoides, como anomalías en la cabeza, la parte media y la cola, en ambos grupos tratados tanto a las 24 horas como a los 7 días posteriores a la última inyección. Sin embargo, a las 24 horas posteriores a la última inyección, el grado de anomalías en los espermatozoides fue significativamente (P ˂0,05) mayor que en el grupo de control”.

Análisis patológico: estudio de la fertilidad masculina y femenina en conejos que recibieron ivermectina

En un estudio con conejos llamado “Estudios patológicos sobre los efectos de la ivermectina en conejos machos y hembras” de GabAllh et al. (Estudio completo)

La ivermectina tiene efectos adversos en conejos machos que recibieron dosis terapéuticas o dosis terapéuticas dobles que variaron desde cambios degenerativos leves hasta necrosis completa de células espermatogénicas con ausencia total de espermatozoides. Mientras tanto, el sistema genital femenino se vio gravemente afectado, mostrando una degeneración grave y hemorragia en el útero y los folículos atriticos y óvulos degenerados en los ovarios. Además, la ivermectina indujo cambios patológicos reversibles leves en los órganos parenquimatosos de conejos en dosis terapéuticas durante un corto período de administración. Además, la administración repetida de dosis terapéuticas o dosis terapéuticas dobles de ivermectina indujo cambios degenerativos graves y necrosis en algunos órganos parenquimatosos”.

Resultados histopatologicos

Los resultados histopatológicos revelaron cambios degenerativos reversibles de leves a moderados en los órganos examinados de los conejos machos que recibieron ivermectina semanalmente durante 4 semanas, mientras que esta degeneración se volvió más severa y se extendió hasta la necrosis completa en algunos órganos después de un período más prolongado y dosis más altas de administración de ivermectina”. “Las hembras preñadas sufrieron abortos en algunos casos con muerte fetal. El sistema genital femenino se vio gravemente afectado y mostró una degeneración grave y hemorragia en el útero, así como folículos atriticos y óvulos degenerados en los ovarios”.

Ivermectina y fertilidad masculina en ratas: gran impacto en las métricas de esperma

En un estudio llamado ‘Efectos de la ivermectina y su combinación con ácido alfa lipoico en la expresión de los genes IGFBP-3 y HSPA1 y la fertilidad de ratas macho’ por EL-Maddawy y Naby, los investigadores analizaron la ivermectina y los cambios en las métricas de fertilidad y la expresión de dos genes en los testículos de ratas. (informe completo)

Los receptores de ivermectina en ratas disminuyeron el recuento de espermatozoides, la motilidad de los espermatozoides, los espermatozoides vivos y la testosterona

Un nivel bajo de testosterona intratesticular puede provocar el desprendimiento de células germinales del epitelio seminífero e iniciar la apoptosis de las células germinales y la consiguiente infertilidad masculina (Lanco-Rodríguez y Martínez-García, 1998)”

A partir de las mediciones del recuento y la motilidad de los espermatozoides, podemos aproximarnos a la caída del recuento total de espermatozoides móviles después de la ivermectina, una estadística clave para la fertilidad masculina que analiza la cantidad de espermatozoides viables (es decir, células espermáticas nadadoras):

Ivermectina en humanos

Un estudio de Nigeria descubre una reducción significativa en el recuento y la motilidad de los espermatozoides y anomalías extrañas en los espermatozoides después de la administración de ivermectina

En un estudio de Nigeria titulado “Efectos de la terapia con ivermectina en las funciones de los espermatozoides de pacientes nigerianos con oncocercosis”, se publicaron algunos hallazgos muy preocupantes.

“Se Observò una reducción significativa en el recuento de espermatozoides y en la motilidad de los mismos en los pacientes examinados. En cuanto a la morfología, se observó un aumento significativo en el número de espermatozoides anormales, que se presentaban en forma de dos cabezas, colas dobles, espermatozoides blancos (albinos) y cabezas extraordinariamente grandes. Se sospecha que las alteraciones antes mencionadas en los parámetros ya determinados de los espermatozoides de los pacientes solo pudieron haber ocurrido como resultado de su tratamiento con ivermectina”.

Recuento de espermatozoides

“Hubo una caída significativa en el recuento de espermatozoides de los pacientes después de su tratamiento con ivermectina”, escriben los autores del estudio.

Aquí hay un diagrama de dispersión del recuento de espermatozoides antes (eje x) y después (eje y) de la dosificación de ivermectina. Los puntos sobre la línea indican un recuento de espermatozoides más alto después de la ivermectina y los puntos debajo de la línea indican un recuento de espermatozoides más bajo después de la ivermectina.

Aquí hay un cuadro de los recuentos de espermatozoides antes y después de la ivermectina para los 37 sujetos del ensayo, ordenados por magnitud de caída del recuento de espermatozoides (la identificación del participante se indica debajo de las columnas):

Aquí hay un gráfico de los datos del estudio sobre la motilidad de los espermatozoides antes y después de la ivermectina (porcentaje de espermatozoides que avanzan) para los 37 sujetos ordenados con la mayor caída en la motilidad primero:

Motilidad de los espermatozoides

El artículo también afirma: “Hubo una caída significativa en el recuento de espermatozoides de los pacientes después de su tratamiento con ivermectina. También hubo una reducción significativa en la motilidad de las células después del tratamiento con ivermectina. Estas reducciones no fueron concurrentes ni proporcionales entre sí”.

La motilidad de los espermatozoides es el porcentaje de espermatozoides que pueden nadar hacia adelante. La motilidad de los espermatozoides es importante porque para que un espermatozoide fertilice con éxito un óvulo, necesita poder nadar.

A continuación se muestra un diagrama de dispersión de la motilidad de los espermatozoides antes (eje x) y después (eje y) de la dosificación de ivermectina. Los puntos sobre la línea indican un porcentaje más alto de motilidad de los espermatozoides después de la ivermectina y los puntos debajo de la línea indican un porcentaje más bajo de motilidad de los espermatozoides después de la ivermectina.

Anormalidad de los espermatozoides

“También se encontró que los espermatozoides con morfología anormal habían aumentado después de la terapia con ivermectina”

A continuación, se muestra un diagrama de dispersión del porcentaje de espermatozoides considerados “anormales” antes (eje x) y después (eje y) de la dosificación de ivermectina. Los puntos sobre la línea indican un porcentaje más alto de espermatozoides anormales después de la ivermectina y los puntos debajo de la línea indican un porcentaje más bajo de espermatozoides anormales después de la ivermectina.

Aquí están los datos del % de espermatozoides anormales de cada uno de los participantes antes y después de tomar ivermectina, ordenados por el mayor aumento de espermatozoides anormales (el número de participante está debajo de las columnas):

El estudio también señala: “En cuanto a la morfología, se observó un aumento significativo en el número de espermatozoides anormales, que adoptaron la forma de dos cabezas, colas dobles, espermatozoides blancos (albinos) y cabezas extraordinariamente grandes”.

Recuento de espermatozoides móviles

Podemos calcular el recuento total de espermatozoides móviles de la muestra de cada paciente multiplicando la cantidad de espermatozoides en la muestra por el porcentaje de espermatozoides que nadan correctamente.

La prueba irrefutable: su uso en genocidios en África y América Central

En 1974, Kissinger anunció el “plan de acción sobre población mundial” bajo la presidencia de Nixon. El NSSM 200 no es nada menos que un atroz documento secreto del gobierno que habla de limitar la población mundial a 8 mil millones. Esta amenazante declaración de genocidio era una política oficial del gobierno de Estados Unidos y ha sido desclasificada en parte (enlace al documento)

Administración masiva de ivermectina

Según un artículo de Merck, han enviado 4 mil millones de dosis de una versión de ivermectina, Mectizan, a personas de países pobres:

El Programa llega a más de 400 millones de personas anualmente; Merck ha enviado más de 4 mil millones de tabletas de Mectizan [Ivermectina] de 3 mg a países endémicos desde el inicio del MDP en 1987”.

Según otro artículo de Merck, afirman que el total de dosis de ivermectina donadas supera los 4.4 mil millones… con la ayuda de una asociación pública entre Merck, el Grupo de Trabajo para la Salud Mundial y la OMS. Aquí hay una lista de todos los países que reciben o han recibido donaciones de ivermectina de Merck (según el artículo del Programa de donación de Mectizan): Samoa Americana, Angola, Benin, Brasil, Burkina, Faso, Burundi, Camboya, Camerún, República Centroafricana, Chad, Colombia, Congo, Islas Cook, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Etiopía, Fiji, Ghana, Guatemala, Guinea, Guyana, Haití, India, Indonesia, Kenia, Kiribati, Liberia. Malawi, Malasia, Malí, Islas Marshall, México, Mozambique, Níger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Nueva Guinea, Senegal, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sri Lanka, Sudán, Santo Tomé y Príncipe, Tanzania, Tailandia, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Wallis y Futuna y Yemen De un informe de la OMS de 2015:

¿Ven la conexión obvia entre este grupo envenenado por el agente de despoblación llamado «Ivermectina» y la lista de países objetivo de Kissinger? Espero que sí.

«El Grupo de Trabajo para la Salud Global»

Entonces, ¿quién es este «Grupo de Trabajo para la Salud Global» que envía toda esta ivermectina venenosa a personas pobres de todo el mundo de forma gratuita?