Guterres «preocupado» ante presencia norcoreana en Ucrania

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, se mostró este domingo (03.11.2024) «muy preocupado» por los informes sobre soldados de Corea del Norte trasladados a Rusia y luego desplegados en la línea del frente en Ucrania.

«Esto podría representar una escalada muy peligrosa de la guerra en Ucrania», dijo Guterres en una declaración, en la que añadió que «debe hacerse lo posible por evitar la internacionalización del conflicto».

Secretary-General @antonioguterres is very concerned about reports of troops from the Democratic People’s Republic of Korea being sent to the Russian Federation, including their possible deployment to the conflict zone: https://t.co/XRKKQczCVs

— UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) November 3, 2024