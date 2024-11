¿Habrá carne este lunes? Dirigentes ratifican paro, afiliados dicen que deben trabajar

La medida de presión, anunciada a nivel nacional, es de carácter indefinido.

Milen Saavedra







Fuente: Red Uno

El sector comercializador de carne ratificó el paro indefinido desde este lunes a nivel nacional. Denuncian incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno, debido a la escasez de carne y al alza de los precios de la canasta familiar, que afecta tanto a comerciantes como a consumidores. Algunos afiliados desconocen la instrucción y otros expresaron su desacuerdo. Además, el gobierno anunció apelar a una acción popular para evitar la medida.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

«No vamos a vender, es con cierre de mercados, ferias y el matadero municipal, porque eso es lo que nos han pedido», indicó Cliserio Serrano, dirigente de la Federación Única de Trabajadores en Carne y Ramas Anexas (Futecra) de la ciudad de El Alto.

En los mercados de la urbe alteña, hay opiniones divididas, algunos apoyarán cerrando sus tiendas desde el lunes y otros prefieren seguir vendiendo para no perder ingresos y agravar su situación económica. Esto genera incertidumbre en la población.

En el mercado de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz, comentaron que están «indecisos», por el perjuicio que les ocasionaría. Inicialmente, atenderán con normalidad. A su vez, vendedores de pollo aseguraron que trabajarán de forma normal.

A la vez, tras una reunión realizada este domingo, dirigentes carniceros en Santa Cruz de la Sierra ratificaron la medida de presión, al ser un mandato que viene de la Confederación Nacional de Trabajadores en Carne de Bolivia (Contracabol).

«El lunes estamos saliendo en paro indefinido, con desabastecimiento total de carne. En Santa Cruz, se va a cumplir esta medida. Hemos tenido una reunión con representantes de mercados, centros de abastecimiento y asociaciones, que están respaldando y será el apoyo contundente. Es indefinido y está contemplado en los nueve departamentos», afirmó el representante cruceño.

De este modo, ratifican su declaratoria de emergencia para el sector.

«El Gobierno tiene la última palabra. La exportación está siendo sinónimo de desabastecimiento a la población, se está sufriendo un encarecimiento en el kilo gancho, ya rebasamos los 35 a nivel nacional. Esto va a seguir si es que alguien no lo paraliza. Pedimos a la población en general que se sume a esta causa legítima, que no es un capricho político como lo está queriendo ver el viceministro Jorge Silva», agregó.

También, esperan una respuesta del gobierno a sus demandas.

«Pedimos que el gobierno entre en razón y se manifieste. Hoy (domingo) hemos esperado alguna respuesta favorable a nuestra petición, pero lamentablemente no hay ninguna. Al contrario, nos dan algunas instructivas de trabajo y coordinación; eso ya pasó, ya hemos trabajado con ministros. No es de ahora, son tres años y, en estos últimos cuatro meses, con más razón. No hay la seriedad para con nuestro sector», explicó.

Al respecto, el viceministro de Defensa al Consumidor, Jorge Silva, aseguró que se cumplieron los acuerdos con el sector y acusó a los dirigentes de tener fines políticos. En ese sentido, no descartó acudir a una acción popular porque el paro atenta contra derechos de la población.

Durante este fin de semana, amas de casa y vendedoras de comida acudieron a los mercados para abastecerse de carne, aunque no en gran cantidad por el precio elevado. También decidieron comprar pollo y cerdo. Algunas personas indicaron que buscan alternativas, como huevo y carne de pescado o verduras.