“Hace 12 días que no llega combustible”: productores del norte cruceño advierten que la soya está a punto de perderse

La afectación por la falta del combustible también golpea al sector lechero que no puede trasladar su producción desde el campo hasta las industrias, situación que también alcanza a otros sectores

Fuente: Unitel

Productores del norte del departamento cruceño denunciaron que desde hace 12 días no reciben diésel, situación que compromete la labor agrícola y tiene a las maquinarias paradas, las cuales deberían estar ejecutando la cosecha de soya de invierno o preparando los suelos para la siembra de verano, según los testimonios recogidos por Canal Rural.

“Nos llega (diésel) de gota en gota a nuestros surtidores aquí en todo el norte cruceño. Sin diésel no hay cosecha porque el diésel mueve a la maquinaria, los tractores, los camiones. Son 12 días no llega el combustible, entonces ya la soya va a empezar a echar a perder”, lamentó el productor Limberg Montaño.

Existe riesgo de no poder cosechar 400.000 hectáreas de soya, superficie de la que se prevé obtener un volumen de 800.000 toneladas que también debe llegar a la agroindustria para la producción de aceite o torta de soya, de acuerdo con el reporte.

“¿De qué seguridad alimentaria habla el Gobierno si no hay diésel?”, sostuvo por su parte Abelino Figueroa, otro de los productores afectados que peregrina todos los días en busca del combustible.

Pero la paralización de la cosecha no es el único problema. Algunos productores directamente han optado por dejar de sembrar para la época de verano porque aseguran que no tienen acceso suficiente al diésel, señaló el presidente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Romero.

“Hay productores que están optando por no sembrar porque sienten esa inseguridad. Si consiguen algo de diésel y siembran, pero después ya no habrán hecho una inversión a pérdida”, sostuvo Romero. “Ya hay algunos productores que han decidido no sembrar y esto preocupa, por supuesto, porque no tienen otra manera de generar ingresos”, agregó.

Romero consideró que es el momento de que haya un sinceramiento para buscar soluciones y pensar en una liberación plena de importación de combustibles, para quien pueda traer el combustible pueda satisfacer las necesidades que el Gobierno no alcanza.

Afectación al sector lechero

Desde la Federación Departamental de Productores de Leche (Fedeple) de Santa Cruz, el presidente Eduardo Cirbián manifestó que la escasez está afectando gravemente nuestra capacidad de producción y distribución, con consecuencias directas tanto para productores como para consumidores.

“La falta de diésel está paralizando el acopio de leche hacia las industrias en todo el departamento. La falta de diésel está paralizando las labores agrícolas de siembra de cultivos forrajeros que garantizan la alimentación presente y futura del ganado”, precisó el ejecutivo.

A esto se suma que la falta de diésel está paralizando la provisión de insumos para la producción de alimento concentrado y su distribución, como la harina de soya solvente, sales minerales, maíz y sorgo.

“La falta de diésel paraliza la comercialización de la leche y derivados a los centros de abastecimientos, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria. La falta de diésel quita el sustento a las familias de los transportistas que trabajan con el sector lechero. La falta de diésel pone en riesgo la asistencia técnica y el bienestar de los animales y por ende el patrimonio del productor”, remarcó.