Santa Cruz: Hace 12 días que no llega el combustible a Mineros y los cañeros tienen su maquinaria y producción paralizada

La falta de diésel y gasolina no solo afecta a las ciudades sino también a los municipios y zonas productoras donde las cisternas no han podido llegar

Keiner Sejas M. Yerko Guevara







Fuente: Unitel

La falta de combustible en las diferentes estaciones de servicio del país continúa afectado no solo a los conductores y transportistas, sino también al sector productor que a consecuencia de la falta de diésel su producción se ha visto paralizada.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el municipio de Mineros, zona del norte integrado de Santa Cruz, se pudo evidenciar que en los surtidores no hay diésel lo cual provoca que la maquinaria para las cosechas, limpieza y demás ocupaciones no puedo operar.

El sector cañero informó que el combustible no llega a este municipio desde hace ya 12 días, por lo que la situación en esta zona se ha complicado aún más.

[Foto: Yerko Guevara – UNITEL] / Sin diésel ni gasolina en Minero

“Ya son 12 días que no llega una gota de diésel a los surtidores de Minero, eso es muy lamentable porque toda la maquinaria está parada justo en el momento en el cual nosotros como cañeros hacemos el mantenimiento de nuestro chaco, y por lo tanto estamos perdiendo días que no lo vamos a poder recuperar”, manifestó a UNITEL Rudy Rodríguez, representante de Unagro.

Asimismo, manifestaron que debido a esta situación el sector cañero ingresará a un estado de emergencia.

“No hay actividad agrícola, todas nuestras maquinarias están paradas, todas las actividades que se tienen que hacer en cuanto a cultivadas, abonadas, están completamente paralizadas. Aquí (en el surtidor) estamos esperando 12 días y no llegan el combustible; por lo tanto, como representantes de los cañeros de esta zona, creo que vamos a entrar en estado de emergencia, ya, para tomar determinaciones, qué es lo que vamos a hacer para poder decirle al Gobierno basta ya, basta por este desabastecimiento de combustible, por esta situación, vamos a tomar acciones”, expresó Abelino Figueroa, vicepresidente de la Unagro.

Por su parte, don Willy Aguirre, productor cañero, indicó que existe preocupación también por los mismos transportistas quienes se encuentran hace 12 días esperando para poder cargar, por lo cual incluso su trabajo corre peligro.

“Hoy nos sentimos muy perjudicados por el tema de la falta de combustible, de gasolina y diésel, sin diésel no hay producción, no hay agro. Imagínense esos choferes que hay atrás, 12 días ahí esperando diésel y el patrón o el dueño del camión tiene que darle un sueldo, una comida y él tiene una familia atrás, no pueden trabajar y esas personas, qué va a hacer; en otras palabras, sin trabajo para que esa gente, porque no hay producción, no hay futuro de que regresen”, dijo Aguirre.

Además, mostró su rechazo al anuncio de la suspensión de la venta de combustible en bidones, ya que eso afectaría al pequeño productor.

Otros sectores como los soyeros y arroceros del norte integrado también se han visto afectados por la falta de combustible en todo el país.