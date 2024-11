Hallan al menos 10 cráneos y restos humanos en Nuevo México, en un caso ligado a una mujer desaparecida

Los fragmentos óseos encontrados en Jal alertaron a la ciudadanía y motivaron una investigación de las autoridades, quienes consideran que podrían estar vinculados con la desaparición de Angela McManes en 2019

Partes de cráneos humanos fueron descubiertas en un vehículo en Jal, activando una investigación compleja.

(Imagen Ilustrativa Infobae/ Oficina del Sheriff del condado de Lea)





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En un caso que ha capturado la atención de Nuevo México, las autoridades están investigando el descubrimiento de restos humanos, incluyendo partes de cráneos, encontrados en la ciudad de Jal, que podrían estar vinculados con la desaparición de una mujer en 2019. Según NBC News, la Oficina del Sheriff del Condado de Lea recibió una denuncia el 5 de noviembre sobre un encuentro inquietante que un residente tuvo con un hombre mientras le ofrecía un aventón. Este ciudadano llevaba dos bolsas y realizó declaraciones alarmantes, además de abandonar objetos en el vehículo que parecían ser huesos de personas.

Durante la búsqueda en el área, incluyendo una tienda de conveniencia y la última ubicación conocida del hombre, se encontraron fragmentos óseos. Un patólogo confirmó posteriormente que dichos fragmentos eran de origen humano y había cerca de entre 10 y 20 cráneos incompletos.

Un hallazgo con pistas de una desaparecida

La investigación está estrechamente vinculada con la desaparición de Angela McManes en 2019, cuya última residencia conocida estaba cerca de la propiedad bajo investigación. ABC News mencionó que las autoridades están trabajando diligentemente para determinar la conexión entre los restos y la mujer, así como otras posibles víctimas. El hombre implicado no enfrenta cargos relacionados con el descubrimiento de los restos, pero está detenido por un cargo no relacionado, informó NBC News.

El Sheriff Corey Helton, en conversación con la cadena de noticias KOB afirmó: “Nuestros residentes están preocupados, pero puedo decirles que no tenemos a un asesino en serie suelto”. Mientras tanto, la policía está trabajando con un antropólogo para verificar la afirmación del hombre, quien dijo que “los cráneos fueron comprados en línea”.

Una investigación que busca calmar a la comunidad

La Oficina del Sheriff de Lea County desplegó un amplio operativo para esclarecer los detalles del caso y determinar las identidades de los restos hallados en Jal. Desde el inicio de la investigación, los agentes han trabajado intensamente en la recolección de evidencia y en la colaboración con expertos en antropología forense para analizar los fragmentos óseos y descifrar su procedencia.

Cada pieza de hueso hallada es objeto de un análisis detallado para identificar posibles coincidencias con personas desaparecidas en la región, incluido el caso de Angela McManes.

La comunidad de Jal sigue alerta mientras la policía busca respuestas sobre los restos humanos descubiertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la policía hizo un llamado a la comunidad para que cualquier persona con información relevante se comunique con la oficina del sheriff. Esta medida tiene como objetivo recabar cualquier dato que pueda ayudar a aclarar cómo llegaron los restos a esta localidad y si existen otros casos de personas desaparecidas que pudieran estar relacionados.

El descubrimiento en Jal también plantea preguntas sobre otros casos sin resolver en el área y cómo estos restos podrían aportar pistas importantes. La retirada de huesos humanos de un vehículo y el hallazgo de múltiples restos humanos en una ubicación específica son elementos que hacen de este un caso particularmente alarmante. El esfuerzo continuo por parte de las autoridades subraya su compromiso de resolver este caso y proporcionar respuestas a las familias de las víctimas.

¿Es legal comprar restos óseos en línea?

En algunos estados, como California, Georgia y Nueva York, es ilegal comprar o vender restos humanos en cualquier contexto, a menos que se trate de prácticas estrictamente supervisadas, como donaciones a instituciones médicas. Otros estados tienen normas menos restrictivas o permiten el comercio de huesos siempre que no se trate de restos de personas recientemente fallecidas y que no esté relacionado con el tráfico de restos de personas desaparecidas o víctimas de crímenes.

En el caso específico de Jal, Nuevo México, si la investigación prueba que los restos hallados fueron comprados en línea y no tienen origen ilícito, el comprador podría no enfrentar cargos. Sin embargo, si se determina que estos restos son de personas no identificadas o vinculadas a casos criminales, entonces podrían existir consecuencias legales graves. En estos casos, las autoridades pueden considerar cargos por posesión indebida de restos humanos u obstrucción de la justicia.