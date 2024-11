Hallan oro en operaciones de retiro de residuos en Guanay; la AJAM y alcaldía denuncian minería ilegal

Fuente: erbol.com.bo

Ni una notificación de funcionarios de la AJAM ni la denuncia penal del alcalde de Guanay lograron frenar la actividad de una empresa privada que fue contratada por la junta de vecinos para el retiro de residuos sólidos y, aprovechando el movimiento de tierras, decidieron poner alfombras mineras que atraparon oro en plena área urbana de esa población.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Según la denuncia del alcalde Víctor Ticona ante la Fiscalía de La Paz, se trata de la empresa FLORMINIG S.R.L. representada por Florencio Q.M. quien suscribió un contrato de servicios con la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de Guanay, representada por Dagir Nuñez y otros, para un proceso de descolmatación, es decir, retiro de residuos acumulados sobre el vértice de los ríos Mapiri y Tipuani.

Ticona señala que el 12 de octubre de este año extrajeron 994,5 gramos de oro y otra “acta de cabecera” del 5 de noviembre de 2024 registra, con la firma de varios dirigentes de la Fejuve, la producción de 190 gramos de oro. El acuerdo entre la Fujuve y la empresa es que el 25% va al pueblo y el 75% a la empresa privada.

Estas áreas ya fueron explotadas por la draga de la empresa minera Comsur (exSAPI) y la mayor composición geográfica era piedra, arena, callapos y lodo que trajeron las inundaciones de años anteriores. También era un botadero de basura muy cercano al pueblo, siendo fuente de alimentación de los cerdos, de ahí que su nombre, muy conocida entre los habitantes, es “Chancholandia”.

Las operaciones de “limpieza” comenzaron en septiembre de este año en virtud a un contrato firmado por la Fejuve -contestaria a la gestión edil- sin tener atribuciones sobre áreas de competencia municipal, pero que se apoya en resoluciones aprobadas por “cabildos abiertos” convocados sus dirigentes.

El pasado 7 de noviembre dos funcionarios de la AJAM se constituyeron en el centro de operaciones, señalando que no puede haber explotación aurífera en un área urbana, motivo por el cual intentaron entregar a la Fejuve un formulario de “cese de actividad minera ilegal”. Los dirigentes rechazaron firmar la notificación argumentando “no tener autorización del pueblo”. Sin embargo, esa notificación de los funcionarios, que no portaban credencial, no surtió efecto porque el proceso de movimiento de tierras ha continuado días después.

Los vecinos aseguran que estos hechos solamente reflejan que el pueblo vive un “desgobierno total” por falta de autoridad del alcalde del MAS, al extremo de haber perdido también el control sobre el cobro de peajes en las trancas de ingreso que fueron tomadas por la misma Fejuve contestaria, a título de dar uso transparente a los recursos económicos.

Indicaron que el alcalde vive desconectado del Concejo Municipal y hace vida institucional propia, tachada de falta de transparencia y corrupción, mientras crece el malestar e impotencia de la población que toma decisiones en “cabildos abiertos” donde se gobiernan “bajo la ley de la selva”, agregaron.

Aseguraron que, en realidad, el alcalde hace dos meses aparece de manera intermitente en su despacho y más dedica su tiempo a viajar y presentar denuncias contra toda persona que no es afín a sus ideales, como el caso de la Fejuve-FLORMINIG S.R.L. que fue desestimada y cerrada por la Fiscalía, supuestamente, por errores de fundamentación.