Infinix presentó el nuevo HOT 50 Pro+ en su evento de lanzamiento junto a Infinix Lovers

Bajo el slogan de “Más potente, más delgado”, Infinix apuesta por establecer equipos tecnológicos a precios accesibles.

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.- Infinix ha sorprendido a Bolivia con el lanzamiento del HOT 50 Pro+, un teléfono inteligente con la pantalla curva 3D más delgada del mundo (6.8mm), que está marcando un antes y un después en el mercado de los dispositivos de gama media. La presentación de este innovador modelo no solo fue impresionante en términos del producto, sino también en la forma en que se organizó el evento, que combinó perfectamente la atmósfera de una fiesta para fans con la emoción del lanzamiento de un nuevo dispositivo.

Una nueva definición para los smartphones de gama media

El mercado de los smartphones de gama media es sumamente amplio, pues estos modelos combinan un precio accesible con un rendimiento equilibrado, lo que los hace muy populares entre una gran variedad de usuarios. Tradicionalmente, los dispositivos de gama media suelen ofrecer configuraciones balanceadas, donde no hay grandes innovaciones ni sobresaltos, lo que puede hacerlos parecer algo genéricos. Aunque algunos modelos están enfocados en un rendimiento específico, como los teléfonos para juegos o aquellos especializados en fotografía, la mayoría de los modelos de gama media carecen de un diseño llamativo y a menudo no destacan en términos de durabilidad o innovación.

Con el Infinix HOT 50 Pro+, la marca ha conseguido romper con este molde, ofreciendo una propuesta que no solo es ligera y delgada, sino también innovadora y con características de alto rendimiento, transformando la percepción de los teléfonos de gama media.

Diseño innovador y ultra delgado

El HOT 50 Pro Plus se distingue por su diseño extremadamente delgado, con tan solo 6.8 mm de grosor. Su arquitectura está basada en la TitanWing Architecture, lo que le permite integrar un hardware de alto rendimiento dentro de una estructura compacta sin comprometer la durabilidad. Una capa de Corning Gorilla Glass en su pantalla le otorga una alta resistencia a los rayones y al desgaste, a la vez que mantiene una sensación de ligereza y elegancia. El teléfono cuenta con una pantalla SlimEdge 3D curva, que no solo proporciona una experiencia visual envolvente y facilitando un agarre más cómodo. La combinación de estos elementos hace que el HOT 50 Pro+ no solo sea visualmente atractivo, sino también altamente resistente y durable.

Potente rendimiento y batería de larga duración

El HOT 50 Pro+ está equipado con el potente chip MediaTek Helio G100, ideal para ofrecer un rendimiento superior tanto en juegos como en multitarea. A este rendimiento se le suma el sistema de refrigeración IceFlow, que garantiza que el dispositivo se mantenga en temperaturas óptimas incluso durante sesiones prolongadas de uso intensivo.

La batería de 5000 mAh del HOT 50 Pro+ es otro de sus puntos fuertes, asegurando una larga duración para todo el día sin necesidad de recargar constantemente. Además, la integración de JBL dual-speakers y un módulo de cámara triple con una cámara principal de 50 MP, garantiza que los usuarios disfruten de una excelente calidad en audio y fotografía, haciendo de este modelo una opción completa para diversas necesidades.

Un evento único para los fans

El evento de lanzamiento del HOT 50 Pro+ se celebró con una atmósfera única, combinando una fiesta para fans con la presentación formal del dispositivo. El ambiente fue relajado y lleno de energía juvenil, creando una conexión cercana entre los asistentes y la marca. La organización del evento fue impecable, lo que permitió que los fans interactuaran con la marca y con los medios de comunicación presentes, quienes elogiaron la calidad y el profesionalismo de la presentación.

Durante la fiesta, Flavio Bautista, Jefe de Marketing de Infinix Bolivia, destacó el enfoque innovador del HOT 50 Pro+: “Cuando diseñamos la serie HOT 50, no solo buscamos la máxima delgadez y ligereza, sino que también nos comprometimos a ofrecer a nuestros usuarios un rendimiento potente y una durabilidad excepcional. Queremos que este teléfono no solo satisfaga las necesidades tecnológicas de los usuarios, sino que también los inspire a expresarse libremente, abrazar el presente y explorar las infinitas posibilidades del futuro.”

El futuro de los smartphones de gama media

Con el Infinix HOT 50 Pro+, la marca ha establecido un nuevo estándar para los teléfonos de gama media, demostrando que es posible combinar un diseño ultradelgado, un rendimiento excepcional y una alta durabilidad a un precio accesible. Este modelo no solo destaca por sus características, sino que también representa una nueva forma de pensar sobre los teléfonos de gama media: un dispositivo que no solo es práctico y funcional, sino también innovador y emocionante.

Infinix ha logrado redefinir lo que significa ser un teléfono inteligente de gama media, y con el HOT 50 Pro+, la marca ha dado un gran paso hacia el futuro de la tecnología móvil.

El nuevo Infinix HOT 50 PRO+ ya se encuentra disponible a nivel nacional desde los $175.

