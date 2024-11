Juan Ramón Quintana desde la clandestinidad: “No voy a ser objetivo fácil”

El exministro de Evo Morales es buscado por la Policía tras emitirse una orden de aprehensión en su contra. La Fiscalía lo acusa de terrorismo, entre otros delitos

El exministro Juan Ramón Quintana grabó un video desde la clandestinidad en el que acusa al Gobierno de Luis Arce de abuso de poder que ha “sobrepasado las líneas rojas con saña” y “persigue con odio y con todos los rencores acumulados a nuestros compañeros de lucha”.

La Fiscalía emitió una orden de aprehensión en contra de Quintana por terrorismo y otros delitos al señalarlo de promover violencia durante los 24 días de bloqueo de carreteras que realizaron grupos evistas del Movimiento Al Socialismo.

“No voy a ser objetivo fácil para que intenten matarme como han intentado hacerlo con el compañero Evo Morales. No me voy a poner en la mira telescópica de quienes están intentando acallar las voces críticas. No lo voy a hace por responsabilidad con mi familia, por responsabilidad con nuestra lucha”, dice Quintana a través del video.

Tanto el exministro como el dirigente Ponciano Santos son buscados por la Policía para que respondan ante la Justicia por los cargos en su contra.

En los últimos días los agentes policiales realizaron varios allanamientos La Paz, Potosí y en la región oriental de Santa Cruz con la finalidad de encontrar más elementos sobre la investigación.

“Lo peor que le puede ocurrir a un pueblo es que sea víctima del miedo, como hoy día está intentando instalar el gobierno. No le tengamos terror a la impostura del poder arcista. No hay poder abusivo que dure cien años”, remarcó el exministro.







Bloqueos

La pelea en el oficialismo se ahondó después que se conociera una investigación penal contra Evo Morales en un caso de trata de personas y estupro que el exgobernante considera que es una “persecución política” para dejarlo fuera de la contienda electoral.

Por esta investigación, los seguidores de Morales bloquearon carreteras en el centro del país durante 24 días, en los que sumaron otras demandas, como la habilitación de la candidatura del político, soluciones a problemas económicos, la renuncia de Arce y el adelantamiento de las elecciones.

