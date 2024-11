Julia Ramos: “Evo debe presentarse y pedir disculpas por los errores cometidos”

Froilánd Fulguera, secretario Político de la Dirección del MAS aseguró que en vez de acabar con Evo Morales lo están haciendo más fuerte.

Naira Menacho

Fuente: Red Uno/Que no me pierda

La dirigente Bartolina Sisa y vicepresidenta del MAS IPSP, Julia Ramos indicó en QNMP que tras la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se acabó con la dictadura de elegir a dedo desde arriba y no respetar a las organizaciones, además conminó a Evo Morales a presentarse y a pedir disculpas por los errores cometidos.

“Como dirigentes que empezamos a diseñar el instrumento político le pido que vuelva, dé la cara a su pueblo y pida disculpa por todos los errores cometidos (…) Él tiene que asumir, a mí me acusaron de corrupción, me pidieron que me presente al Ministerio Público, me presenté, me mandaron a la cárcel y hasta ahora no han podido demostrar. El debió presentarse, dar la cara y si ha cometido errores hay que reconocerlo y pedir disculpa, porque somos autoridades”, afirmó la vicepresidenta del MAS IPSP.

En este sentido, Ramos aseguró que, con la sentencia del TCP, se acaba la dictadura de elegir, de arriba de no respetar a las organizaciones.

Ramos quien aseguró que no hay evista ni arcista, indicó que el instrumento político se debe dedicar y respetar a las organizaciones matrices por lo que se pretende unificar a todos los sectores que participan del proceso.

“Debemos trabajar de manera coordinada y organizada con todas organizaciones, los simpatizantes y afines a todo este proceso de cambio. Eso nos une a todos los compañeros del campo y de la ciudad”, destacó Ramos quien invitó a todos los que puedan aportar al Instrumento político a unirse para trabajar por el pueblo.

En este sentido Ramos afirmó que se reunirán con las organizaciones de todos los departamentos para cambiar al estatuto.

“Vamos a realizar congresos, no solo estatutarios, sino que los congresos se realizarán a nivel departamental y provincial (…) vamos a cambiar, existe un mandato del congreso que debemos revisar el estatuto porque el 2021 se hizo a la talla de un partido político y no estamos de acuerdo”, afirmó la representante de las Bartolinas Sisas, agregando que lo harán junto a las organizaciones.

Por su parte, Froilánd Fulguera, secretario político de la Dirección Nacional del MAS, lamentó la sentencia del TCP, pues aseguran que no reconocieron

“Hay que ser humildes y saber respetar la vida orgánica de quien les ha dado la oportunidad, muchos lo llaman caudillo, yo por lo menos respeto al compañero campesino, muchas veces les quieren hacer daño por los cambios que ha hecho en el país y eso parece que los del TCP, al igual que Jeanine Añez quieren acabar con el campesino”, sostuvo Fulguera quien aseguró que quieren dividir a los sectores.

En este sentido, aseguró que, en vez de acabar con Evo Morales, lo que están haciendo es hacerlo crecer, porque fue él que cambió a una República a un Estado Plurinacional.