La ATT inició proceso sancionatorio a “Villa del Norte” tras fatal accidente

Este lunes esperan tener informe oficial de la Unidad de Tránsito para establecer causas del incidente y en consecuencia responsabilidades, confirmó la funcionaria, Mariela Quiroga.

La Autoridad de Fiscalización de Transportes y Telecomunicaciones (ATT) inició un proceso sancionatorio a la empresa de transporte “Villa del Norte” tras el fatal accidente del sábado al amanecer.

La información fue proporcionada por la responsable de la ATT, Mariela Quiroga Quiroga, al precisar que la sanción contra la empresa podría ser una multa de 4 mil a 12 UFVs (Unidades de Fomento a la Vivienda).

El proceso se inició por el tipo infractorio “Hecho de tránsito derivado con muertos y heridos atribuibles al operador” pudiendo ser multado, e inclusive con la suspensión temporal de 6 días en la ruta del suceso.

De no darse la multa podría generarse una suspensión temporal de la empresa de seis días, agregó al admitir que todavía no tienen una información oficial de la unidad operativa de Tránsito para precisar detalles del accidente registrado.

En base a ese informe oficial de Tránsito se sabrá si hubo culpabilidad por parte de la empresa, conducción peligrosa u otro tipo de supuesta responsabilidad, explicó al indicar que al momento solo tienen informe preliminar.

La responsable de la ATT ofreció una conferencia de prensa este domingo por la mañana, priorizaron la atención a los fallecidos como los heridos, de manera que la empresa actúe con responsabilidad mientras se aguarda el informe oficial de Tránsito.

Además, informó que se elaboró un informe preliminar de este hecho de tránsito, los datos del bus, de la empresa, la cantidad de pasajeros que eran trasladados, este lunes esperan tener el informe oficial de Tránsito con el cual asumir otras acciones.

La ATT cuenta con información oficial de cuatro personas fallecidas, y el hospital informó, el sábado, de 22 personas heridas, se activó el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) la empresa está corriendo con todos los gastos.

Sobre las versiones de sobrecarga del bus, informó que no se llegó a ese extremo y que estaba en su capacidad, aunque de acuerdo a informe de la Terminal de buses, solamente salió con una lista de diez pasajeros.

Después se supo que la flota tenía más de 40 personas en su interior. “Eso quiere decir que hubo infracción de tomar pasajeros en lugares no autorizados por la autoridad regulatoria”, admitió la funcionaria.

Hay versiones de que algunos pasajeros habrían subido en la parada al norte que no es legal, la ATT admitió que hay problemas por esta parada que no está autorizada, enviaron notas a la alcaldía para resolver este problema, pero no tuvieron respuesta.