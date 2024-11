La búsqueda de crédito para hacer la PTAR está demorándose, reconoció la Alcaldía tarijeña

“Todo está en manos del gobierno, en la cancha del gobierno”, reiteró el alcalde Jhonny Torres al indicar que todo lo asignado al municipio, se cumplió.

El gobierno municipal de Tarija admitió demora en la consecución de financiamiento para la ejecución de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) labor que está en manos del gobierno nacional.

Consultado si no está quedando en el olvido la búsqueda de financiamiento para la PTAR, el alcalde Jhonny Torres Terzo, contestó que eso está en manos del gobierno, no del alcalde, “esa es pregunta para el gobierno”.

El alcalde aseguró que cumplió todo su trabajo para este proyecto y no le permiten acompañar la búsqueda de financiamiento que está a cargo del gobierno, “a mí no me permiten negociar un crédito o hablar con una entidad de financiamiento, no me permiten absolutamente nada”.

“Todo está en manos del gobierno, en la cancha del gobierno”, insistió al recordar el compromiso de abril del Presidente Luis Arce Catacora, quien manifestó que hará esta planta, además reconoció que ya le entregaron el proyecto.

Ante pregunta de si no está demorándose mucho, el alcalde respondió que seguro que sí, por eso el pueblo de Tarija tiene que pedir una explicación sobre este tema, el municipio cumplió todo lo que le exigieron para este propósito.

La autoridad local recordó el pedido del gobierno nacional, de conseguir los terrenos para este proyecto, sabiendo que era difícil, y que ahí iba a trancar la cuestión para después echarle la culpa al gobierno municipal.

Sin embargo, se consiguieron los terrenos en la quebrada “cabeza de toro”, después pidieron que estén muy bien registrados los terrenos en Derechos Reales, se registraron las más de 18 hectáreas, después pidieron el ajuste del proyecto.

El proyecto o estudio fue adecuado al nuevo terreno, trabajo que se hizo conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, recordó el alcalde al destacar el trabajo de los técnicos de esta institución, “ha hecho un muy buen trabajo”.

“Pero ya, conseguir el financiamiento es otra cosa”, admitió al añadir que espera que se logre el financiamiento, hubo muy buena sintonía de trabajo con el Ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, estuvieron haciendo las cosas permanentemente.

LOS DATOS

Ante consulta de si el municipio se dio plazo para la consecución del financiamiento o puede esperar indefinidamente, el alcalde respondió que ese es un tema de decisión del pueblo tarijeño, el plazo que se dio el alcalde, es este año.

Si en este año no hay novedades al respecto, a partir del próximo tendrá que verse de armar una comisión para ir a La Paz y pedir que se contrate un préstamo para este proyecto de urgente necesidad, por los problemas de contaminación en la ciudad.