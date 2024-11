La cotización del oro rompe récord, llega a $us 2.690,08 la onza troy en octubre

La cifra supera a los mayores picos de este año: $us 2.331,45 en abril, $us 2.351,13 en mayo, $us 2.398,20 en julio, $us 2.470,15 en agosto y 2.570,55 en septiembre.

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

En octubre, la cotización de la onza troy de oro rompió todos los récords y llegó a $us 2.690,08, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE) con datos del Banco Mundial (BM).

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La cotización de octubre supera los cinco mayores picos de este año: $us 2.331,45 en abril, $us 2.351,13 en mayo, $us 2.398,20 en julio, $us 2.470,15 en agosto y 2.570,55 en septiembre.

La onza troy es la unidad de masa utilizada pare pesar metales preciosos: oro, platino y plata. Una onza troy equivale a 31,1034768 gramos o 0,0311034768 kilogramos.

Según los datos del INE, la cotización continúa en ascenso a partir del tercer mes del año, cuando marcó $us 2.158,01. En enero, la cotización fue de $us 2.034,04, mientras en febrero experimentó una baja a $us 2.023,24, En junio alcanzó los $us 2.326,44.

La cifra de octubre de 2024 es 40,38% más alta comparada al mismo mes del año pasado, cuando la cotización fue de $us 1.916,25.

El INE usa el mercado de cotización del Reino Unido como referencia.

Oro

Las estadísticas de precios internacionales de principales productos del comercio mundial (commodities) 1980-2024 del INE reflejan que la cotización de la onza troy superó por primera vez los $us 900 en febrero de 2008, ubicándose en $us 922,30, mientras en octubre de 2009 alcanzó el récord de $us 1.043,16.

Desde entonces, la cotización del metal dorado registró un constante ascenso; en mayo de 2011 llegó a $us 1.512,58; en noviembre de 2021 a $us 1.821,76; en marzo de 2022 a $us 1.947,83; en abril de 2023 a $us 1.999,77; en diciembre 2023 alcanzó el pico de $us 2.026,18, pero en octubre superó todos sus límites con $us 2.690,08 la onza troy.

En septiembre, La Razón informó que, mientras el precio del oro repunta en el mercado internacional, donde la onza troy marca máximos históricos desde principios de año, las exportaciones nacionales se hunden y alcanzan su nivel más bajo desde 2014.

Fuente: La Razón