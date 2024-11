La devaluación del boliviano llegará a un 60% promovida por los bloqueos

Fuente: El Periódico

Tarija.- La devaluación del boliviano podría llegar hasta fin de año a un 60%, impulsado por los diferentes problemas económico-sociales del país, como los últimos bloqueos de caminos que se dieron.

“Estimo que podríamos cerrar el año con una moneda devaluada del 60%”, confirmó el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero Torrejón, al indicar que 100 bolivianos sería igual a tener solamente 40 bolivianos.

Todo eso por la suba de los servicios, pero sobre todo los bienes, los productos de la canasta básica familiar no solamente mostraron desabastecimiento, sino sobre todo un encarecimiento en los precios, incluso de productos de contrabando.

La devaluación de la moneda por términos inflacionarios, del boliviano respecto del dólar, es algo vigente, latente, que no se solucionará con el desbloqueo de los caminos, el daño ya está hecho, argumentó.

Presidente del Colegio de Economistas, Fernando Romero Torrejón.

El desbloqueo permitirá el flujo, la circulación de movilidades y de productos, en consecuencia, sin embargo, los perjuicios ocasionados no se recuperarán, se habla de una pérdida de 2 mil 600 millones de dólares, aunque es probable que se haya perdido más.

Probablemente, la pérdida sea el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) el daño está hecho, insistió al indicar que lo que no se vendió, no se compró oportunamente, no puede recuperarse, hubo pérdidas en varios componentes.

Hubo pérdidas en animales, cosechas, plátano, tomate, que tuvieron que ser botados o regalados, quién se hace cargo de eso, cuestionó al indicar que es necesaria la vigencia de una ley que prohíba los bloqueos y sancione a sus promotores.

En el orden económico no habrá doble aguinaldo este año, tampoco el crecimiento será de 3.75%, se estima que será de 1.5 a 2.5% siendo muy optimistas, sostuvo al indicar que lo preocupante es el índice inflacionario que llegaría a 12%.

Economía especial

En el caso de Tarija, tiene una economía especial, porque es dependiente de la renta petrolera, sus ingresos caerán en un 30% por la caída de la exportación de gas a Argentina. Significa menos regalías e IDH para la gobernación, municipios y la universidad estatal.

La inversión pública va a caer y una economía sin inversión pública genera menos empleo y menos crecimiento económico, acotó al indicar que basta ver las calles para observar el crecimiento de la economía informal y el trabajo por cuenta propia.