La falta de diésel va a generar escasez de alimento, dice Fegasacruz, que pide liberación de importación

El aparato productor cruceño convocó al presidente Luis Arce a una reunión, la misma que se haría la próxima semana.

Imagen referencial

“Entonces el tema cupo creo que ya no aplica y si seguimos con el tema de combustible (cupo) lo que vamos a hacer es producir a medias o no producir y eso es lo que no queremos para este país”, dijo.

Liberación de importación de combustible

Es momento para que se de luz verde a la propuesta de liberar la importación de diésel, señala Ruiz que resalta que debe ser mixto, pues “si el Estado quiere seguir importando, pues que lo haga”, pero se “debe tener la alternabilidad de que otras empresas, otros empresarios, lo puedan hacer, y de esa manera puedan abastecer de una forma oportuna”

“Hay muchas versiones, una que no hay dinero, otra que no hay logística, ante esas versiones necesitamos la seriedad del privado, que diga una fecha, que diga una hora y que el diésel llegue y no esté con esas promesas que no se cumplen”, apuntó.

Mesas de trabajo

La mesa de trabajo para el abastecimiento de combustible y alimentos, convocada por el presidente Luis Arce Catacora, determinó este jueves priorizar la distribución de carburantes a los diferentes sectores del aparato productivo nacional.

“Este plan que ha presentado el Gobierno nacional para retornar a la normalidad en la provisión de combustibles, está enfocado en priorizar los sectores productivos”, sostuvo el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, que fungió como vocero del encuentro, quien refirió también que hay un rechazo general a los bloqueos.

Además, el ministro manifestó que se coincidió en que se debe priorizar la distribución y la comercialización de diésel en los nueve departamentos del país, porque es el combustible fundamental para la labor de diferentes sectores.