La Gobernación tarijeña denunció presión sindical para movilizaciones del sector salud

El asesor Carlos Baldivieso reveló advertencias de multas para los trabajadores. La dirigente Evelín Colque confirmó el inicio de paro de 120 horas.

Fuente: El Periódico

La gobernación denunció presión sindical para las movilizaciones del sector salud que continúan desde hace varias semanas y que este miércoles ingresaron en un paro de 120 horas, que terminará el martes.

“Claramente son motivos estrictamente políticos, lo que motivan a la dirigencia a tenernos en la situación en que se encuentra la gente”, afirmó el asesor, Carlos Baldivieso Bernal, al mostrar algunas copias de documentos.

Mostró mensajes de la dirigente de los trabajadores en salud, Evelín Colque, donde obliga a los trabajadores salir a manifestarse con multas de 20 y 50 bolivianos, además de amenazas de llevar al tribunal de disciplina, a quien desobedezca.

En otros grupos se menciona al doctor Oliva (no se precisó el nombre) no solamente instruye la movilización, sino también pone vehículos a disposición para movilizarse y se tomará nota de quiénes participan y quiénes no, siguió.

Quienes tienen vacaciones también tienen que movilizarse para ser parte de esta acción política en contra de la población, acotó al criticar el bloqueo en la plaza y otros edificios donde están dependencias de la gobernación como el edificio “Elena”.

Tienen a la gente, sin la posibilidad de acceder al sistema de salud, arguyen que emergencia está funcionando, por supuesto que tiene que ser así, la salud no puede suspenderse, hay pacientes con tratamientos, por operarse, con cáncer.

Los dirigentes creen que por capricho pueden disponer quién debe ser director del Sedes y quién no, cuestionó al asegurar que no hay una sola razón valedera para considerar el cambio del director del Sedes como pide el sindicalismo.

Baldivieso recordó el cambio de cuatro directores del Sedes desde el inicio de la actual gestión de la gobernación, “qué están esperando los dirigentes, que los convoquen para que nombren al quinto, para que digan cómo institucionalizar el Sedes”.

Colque confirmó que están en paro de 120 horas, lamentaron la tozudez y el capricho de las autoridades, esperan que el gobernador escuche y no por una persona, el director del Sedes, exponga a todos los trabajadores y la población.

LOS DATOS

Al negar que haya dictadura sindical que quiere imponer un director, sostuvo que los directores entraron a tomar decisiones arbitrarias, distribuir ítems de manera ilegal, sin respetar normas como el decreto 28909 que respeta la carrera administrativa.

En lugar de promocionar a los trabajadores, de acuerdo a su trabajo y su antigüedad, están metiendo gente nueva sin la formación necesaria, sostuvo al indicar que se los premió con ítems TGN con estabilidad laboral.