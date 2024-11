La Gobernación tarijeña instruyó vacación masiva, reduce sus funciones a lo mínimo posible

Los primeros en tomar descanso son los empleados con vacaciones acumuladas, después los otros, la entidad casi funcionará solo de emergencia hasta enero, según el gobernador Oscar Montes.

Fuente: El Periódico

La gobernación instruyó vacación masiva para sus funcionarios, reducirá sus actividades a lo mínimo posible, porque toda su planificación para el 2024 fue concluida y por la necesidad de que los empleados vacacionen por ley.

“El gobierno departamental en su órgano ejecutivo, a partir del día de la fecha, va reducir sus funciones a lo mínimo posible”, confirmó el gobernador Oscar Montes, al añadir que lo planificado para este año fue cumplido en todos los aspectos.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Distribuyeron el Prosol 2024 a todas las comunidades, entregaron con regularidad los recursos del 1% a los municipios, cuando lleguen las remesas de noviembre y diciembre, concluirán con todas las transferencias de este año.

La canasta alimentaria a los adultos mayores fue entregada en tres cupos, falta la cuarta, los alimentos están comprados, falta recibir los productos, cuando se los tenga se procederá a la entrega en diciembre, con lo cual concluirán la programación.

Los ítems gobernación para salud están pagados al día, no hay más obligaciones, lo mismo pasa con las deudas con el sistema financiero gubernamental y privado, “estamos al día con todos nuestros pagos”, aseguró.

Informó de la firma de conciliación de cuentas con el Ministerio de hacienda. Dio cuenta de que pidió a todos los funcionarios con vacaciones acumuladas, más de 250 aproximadamente, tomar su descanso de ley, algunos acumularon hasta 60 días, unos tres meses.

Si no toman vacaciones las perderán, porque había la práctica de no salir de vacación y pedir a cambio el pago, situación que no se dará ahora, “que hagan uso de sus vacaciones, caso contrario las van a perder”, advirtió el ejecutivo.

La gobernación desde este miércoles trabajará con las unidades estrictamente que son casi de emergencia o de atención obligatoria, Sedeges, Ventanilla Única, Jurídica para atender algún trámite, las otras oficinas trabajarán con lo mínimo indispensable, explicó.

El gobernador recordó que actualmente tienen 600 empleados, el 2025 solamente tendrá 517. Cuando se preguntó a cuánto llegó la ejecución presupuestaria porque todo lo planificado se acabó, respondió que los primeros días de enero dará su informe del 2024.

Montes admitió que la ejecución será casi similar a anteriores años, porque básicamente están dedicados a pagar deudas históricas que recibieron, y cumplir los cuatro programas sociales que tienen, mantenimiento de caminos y las obras que tiene el gobierno departamental.

LOS DATOS

La autoridad admitió que siguen pagando deudas que contrajo la gobernación en anteriores gestiones, las deudas actualmente suman 700 millones de bolivianos y otro monto de 24 millones de dólares, “esa es básicamente la deuda que tenemos”.

Sobre el conflicto de los trabajadores en salud, que anunciaron paro de 120 horas, respondió que no cambió su posición de que no destituirá al director del Sedes y no descarta interponer un Recurso de Cumplimiento en vista de que el conflicto está afectando la salud pública.