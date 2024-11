La idea de enviar tropas a Ucrania vuelve a estar sobre la mesa en Europa

Según Le Monde, los líderes europeos han vuelto a hablar de enviar militares a Ucrania temiendo que Trump ponga fin al apoyo al régimen de Kiev.

Se han reanudado las negociaciones sobre el envío de tropas occidentales o empresas militares privadas a Ucrania, según ha informado el diario francés Le Monde citando fuentes.

De acuerdo con el medio, «Debates delicados, en su mayoría clasificados» han vuelto a cobrar relevancia entre los europeos en medio de una posible retirada de EE.UU. de más apoyo a Ucrania tras la toma de posesión del presidente electo, Donald Trump.

Le Monde señala que, a principios de año, Alemania y algunos otros países europeos se opusieron firmemente a la declaración del presidente francés, Emmanuel Macron, que permitía la posibilidad de enviar militares occidentales a Ucrania. Sin embargo, este escenario «no fue enterrado» e incluso se fortaleció tras la visita del primer ministro británico Keir Starmer a Francia, indica el diario.

«Hay conversaciones en curso entre el Reino Unido y Francia sobre la cooperación en materia de defensa, en particular con vistas a crear un núcleo duro de aliados en Europa, centrado en Ucrania y en la seguridad europea en sentido amplio», declaró a Le Monde una fuente militar británica.

La semana pasada, el ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, no descartó la opción de enviar tropas a Ucrania. Los aliados occidentales no deberían poner ningún límite al apoyo a Ucrania contra Rusia y «no establecer ni exponer líneas rojas«, dijo Barrot. A una pregunta de si esto podría significar la hipotética entrada de tropas francesas en combate, dijo: «No descartamos ninguna opción».

Al mismo tiempo, en Francia, la supuesta reanudación de los planes de envío de militares fue criticada por la oposición. Así, el líder del partido Les Patriotes, Florian Philippot, anunció una protesta contra esta medida. «¡Ningún francés, ningún soldado puede o debe aceptar esto! ¡Porque es una garantía de la Tercera Guerra Mundial nuclear!», escribió en X.

Reacción del Kremlin

Por su parte, el portavoz presidencial, Dmitri Peskov, puso en duda que haya unidad en Europa sobre la cuestión del envío de tropas a Ucrania.

«Anteriormente, por supuesto, se expresaron tales ideas desde varias capitales europeas, pero también se expresaron varios contraargumentos no favorables a esta idea. Por lo tanto, no hay unanimidad de opinión entre los europeos sobre esta cuestión, pero, por supuesto, aparecen algunos exaltados», afirmó Peskov este lunes.