La metafísica en pocas palabras

Esta filosofía (un conjunto coherente de respuestas a un conjunto de preguntas filosóficas), también conocida como Sabiduría de la Verdad (en oposición a la Sabiduría Práctica o Filosofía Académica), abarca la metafilosofía, la ontología, la mereología, la metafísica (que consiste en unas 50 preguntas del tipo «¿Cuál es la naturaleza de…?»), la protofísica (la metafísica del tiempo, el espacio, etc.), la metaepistemología (la naturaleza de la verdad y el conocimiento, etc.) y la metaética.

Esta filosofía puede cumplir estos criterios:

a) cohesiva, coherente, concluyente b) expresable en lenguaje corriente (selecciona entre el lenguaje coloquial más necesario y suficiente cuando es posible) c) compatible con el consenso científico (en la medida en que lo haya) d) sin lagunas, alegatos especiales, apelaciones a la autoridad o tópicos

Este es un conjunto contingente. SI acepta este conjunto de respuestas, ENTONCES todas las demás respuestas se pueden encontrar por extensión lógica. Esta es la Teoría de la Verdad metafórica/metafísica que abarca la física.

Las categorías son aproximadas y están sujetas a refinamiento.

1) AMALGUM

Conciencia: no existe una definición o comprensión consensuada de la conciencia, pero se la puede utilizar más o menos como sinónimo de individuación, yo, ego, perspectiva, ser y conciencia.

La mente es una metáfora de los patrones psicológicos del cerebro. La mente consciente es la parte que está disponible para la introspección, y la conciencia es la experiencia momentánea y/o la continuidad de esa experiencia dentro de esas partes accesibles.

Antropológicamente, la conciencia es un circuito de retroalimentación en nuestra teoría de la mente.

Neurocientíficamente, todavía se encuentra en la etapa platónica de desarrollo: se está elaborando el vocabulario y la mereología. Tiene que ver con la supresión de la red neuronal por defecto, posiblemente los ganglios basales y (probablemente) la teoría cognitiva del lugar de trabajo.

Fenomenológicamente, la conciencia es un hada de la conciencia.

Amor: el amor contiene aspectos de endocrinología, personalidad, sociedad, cultura, psicología, biología…

Religión: la religión es una mezcla compleja de cultura, historia, tradición y creencias.

El hilo conductor de todas las religiones es el dogma, una instancia de fe (creencia injustificada).

La ​​mayoría de las religiones aceptan uno o más dioses. Todas las versiones de dios (que son una persona o una fuerza) incluyen atributos lógicamente imposibles, mutuamente excluyentes o no comprobables de otro modo y, por lo tanto, son indistinguibles de la ficción y deben ser tratadas en consecuencia.

2) LA ÉTICA es una versión formalizada de la moralidad, generalmente en un contexto grupal, especialmente profesional.

Hay tres escuelas principales de pensamiento sobre la ética, cada una de las cuales es insuficiente:

La deontología/ética del deber es una abdicación de la moralidad y solo puede tener sentido dentro de un contexto específico. Supone la validez del sistema. El consecuencialismo no tiene en cuenta la intención y requiere un cálculo moral imposible. La ética de la virtud no tiene en cuenta las consecuencias. Proporciona presión positiva pero no orientación sobre cómo comportarse.

Lo que se necesita es una ética de prioridades que rija todas las preocupaciones éticas. El mal tiene que ver con las intenciones, no con los efectos. Es sencillo demostrar que las acciones malvadas pueden producir buenos efectos y viceversa. Por lo tanto, los efectos y las intenciones deben distinguirse entre sí. Para que un acto sea malo, debe ser intencional o intencionalmente negligente.

El significado es prominencia, perspectiva y prioridad. Al igual que la justicia, solo puede ser individual y a medida.

El significado es de dos tipos, evitar y abordar, en ese orden de prioridad. El significado de la vida es que cada uno debe elegir la respuesta a esa pregunta por sí mismo. Nadie puede escribir tu historia por ti. En la medida en que tus prioridades sean explícitas, todos los problemas de la vida pueden resolverse.

El significado universal o grupal es imposible excepto;

Las verdades éticas lo son en la medida en que las personas comparten prioridades;

-La supervivencia es un prerrequisito para todos los objetivos significativos.

-La verdad es un prerrequisito para todos los objetivos no arbitrarios.

-La sustentabilidad es un prerrequisito para todos los objetivos no temporales.

-La reciprocidad es un prerrequisito para la civilización.

La moralidad son las mejores prácticas personales, una versión menos formal de la ética.

La política es ética + escala.

3) EPISTEMOLOGÍA

Emergencia significa una nueva metáfora para un nivel superior de comprensión.

Las moléculas de agua que actúan juntas crean la propiedad emergente de la humedad.

Emergencia = relación. Siempre que dos cosas interactúan, la complejidad de esa interacción se extiende hacia afuera, creando efectos que pueden parecer «más que la suma de sus partes». Cuando esos atributos de relación son suficientemente grandes, distintivos y útiles, les damos un nuevo nombre.

La inteligencia es el reconocimiento y la manipulación de patrones complejos/abstractos. No existe una definición técnicamente correcta de inteligencia. Existen muchas definiciones diferentes y son en gran medida compatibles.

Las pruebas de CI miden el centro estadístico de todos los aspectos del funcionamiento cognitivo. Es decir, lo que es más útil en todas las situaciones. Por lo general, son precisas y efectivas y, por lo general, imparciales.

El conocimiento es una creencia justificada, lo opuesto a la fe.

La «creencia verdadera justificada» se refiere a una validación hipotética final de la Verdad y, por lo tanto, es pragmáticamente inútil.

La justificación de la creencia es siempre y únicamente la suficiencia para un uso específico, porque no hay razón para proceder más allá de ese nivel de certeza.

El propósito de todo conocimiento, sabiduría y comprensión es la certeza procesable.

La lógica es un subconjunto de la ciencia (rigor): relaciones que siempre se replican.

Las matemáticas son un subconjunto de la lógica (relaciones que siempre se replican) que se ocupa exclusivamente de relaciones de cantidad.

La cantidad son condiciones límite recursivas; en la medida en que se puede dividir algo en partes iguales, se pueden hacer cálculos sobre él.

La paradoja solo existe en el lenguaje, nunca en la realidad.

Los idiomas son descriptivos.

-«Esta frase es una mentira» no describe nada en la realidad, por lo que no tiene sentido.

-Crear una roca tan grande que no se pueda mover… no describe nada en la realidad.

-Un conjunto que se contiene a sí mismo no describe nada en la realidad.

-Un crimen sin víctimas no describe nada en la realidad.

-Poder subdividir algo indefinidamente (Zenón) no describe la realidad.

La prueba es evidencia suficiente para convencer a un escéptico racional.

La ciencia es el rigor, o el método de ser riguroso, o el cuerpo de conocimiento así logrado (o la cultura que se acumula a su alrededor).

Puedes saber que esto es verdad porque, comenzando con solo las primeras tres palabras, podrías recrear todo lo demás.

El fundamento último de la ciencia es la replicación: en la medida en que nuestros criterios de medición sean estables, podemos discernir patrones dentro de esas relaciones.

La verdad es el cuerpo de conocimiento que se replica continuamente. Una verdad es una instancia de verdad: un hecho o una perspectiva.

Si sigue siendo de la misma manera cada vez que lo compruebas, es verdad para todos los efectos.

La validación de la Verdad se basa en esa réplica. Cuanto más estable sea, más verdadera es. Esto se aplica tanto a las mediciones físicas como a las relaciones de la lógica.

Las preguntas sobre el porqué son de dos tipos:

a) ¿Cómo?

Que es una pregunta científica, no filosófica

b) ¡Con qué intención/con qué fin?

que requiere una mente preexistente

4) FÍSICA

La causalidad es solo otra forma de decir «la flecha del cambio».

El hecho de que el cambio ocurra de ciertas maneras en lugar de otras es lo que la ciencia existe para indexar.

La causalidad es infinita en todas las direcciones, en todas las escalas, para siempre. Cuando algo se mueve una pulgada a la derecha, todo lo demás en el universo se mueve una pulgada a la izquierda (en promedio). Piensa en canicas infinitas en una pecera infinita.

Cambio: la actualidad es el universo tal como es fuera de la percepción de una mente; cambio en cuanto cambio. Es también conocido como caos, éter. La fórmula matemática que lo describe es [ )Δ^∞( ], es decir – cambio en el tiempo [ Δ ], infinito en todas las direcciones y escalas, para siempre [ ^∞ ], fuera de la comprensión de una mente [ )x( ]..

-La realidad es un subconjunto limitado de la actualidad que cambia dentro de la escala y el tiempo que percibimos e interactuamos con ella.

Todas las cosas cambian, cada una según sus propiedades, así como las personas cambian según sus prioridades.

Cuanto más lentamente cambian las cosas, más estables son, lo que nos da una certeza procesable sobre ellas. Lo que cambia más lentamente es más real para todos los efectos. «Darse cuenta» de algo es manifestarlo – haciéndolo más estable, más real.

La energía es el cambio que ocurre cíclicamente. El éter/cambio (lo que sea subcuántico) que se superpone con suficiente fuerza y ​​​​persistencia se convierte en ondas, al igual que las ondas de energía en ciertas frecuencias se enredan en la materia. Todas las ondas, y por lo tanto toda la energía, se propagan a través de un medio, que actualmente se entiende como cuántico como antes de eso, se entendía como partículas, moléculas y sustancias. Actualmente, la física solo puede investigar más profundamente mediante extrapolación lógica hasta que aumentemos la resolución de nuestros instrumentos.

La cantidad total de energía en el universo nunca cambia, pero la cantidad total de energía en cualquier subsistema dado cambia constantemente

La vida se entiende en muchos niveles y cuál es el apropiado se determina según el nivel de emergencia que sea relevante. La vida, como varios términos biológicos, tiene definiciones técnicas específicas.

En general, la vida es el atributo emergente de la complejidad biológica.

Mientras pueda mantener su homeostasis, se adapta y se expande para utilizar todos los recursos disponibles.

La materia es energía enredada de alta entropía. Piense en ella como un remolino en un río. Durante un tiempo se estabiliza y forma un patrón coherente en un nivel superior de análisis (es decir, emergencia). Cuanto más estable sea ese patrón, más sólida será la materia.

La ontología es «¿Cuál es la naturaleza del ser?»

La actualidad es algo indiferenciado. La realidad es un subconjunto experimentado de la actualidad.

Una cosa es un patrón en una mente; un conjunto de atributos y condiciones límite por las cuales se distingue de otras cosas en relación con usos o interacciones anticipadas.

Todas las cosas tienen una posición única en el espacio, el tiempo y la escala y somos una perspectiva encarnada de la realidad.

Todas las cosas tienen un correlato físico como un patrón en una mente, pero no todos esos patrones tienen un referente externo y no todos los que se refieren a algo lo hacen con precisión.

La realidad es el subconjunto experimentado de la Actualidad, que es el universo más allá de la percepción de una mente.

La realidad tiene dos niveles:

La realidad para nosotros es un subconjunto filtrado de la realidad. Los filtros son:

-físico/biológico, tus sentidos

-cultural/subconsciente, cosas que aprendiste o experimentaste muy temprano en la vida

-Yo – psicológico/personalidad/carácter, la historia que te cuentas a ti mismo sobre cómo encajas en el mundo y la sociedad

La «realidad» es la experiencia de consenso; aquello que se replica continuamente. Todo lo que sigue siendo igual es lo más real. Es equivalente a la Verdad.

El espacio es la correlación de nuestros sentidos internos (propioceptivos) y externos.

Nuestro sentido interno es nuestra encarnación.

Los sentidos externos son experiencias de aquello a lo que no tenemos acceso directo ni control.

Hay tres dimensiones físicas: tiempo, espacio y escala. Las tres dimensiones espaciales son un sistema de coordenadas relativas.

Las cosas son un patrón en la mente. La mente es una metáfora de los patrones en el cerebro.

Algunas cosas tienen un referente externo y otras tienen un correlato externo. Es decir, una manzana en la mente puede ser una manzana mágica que no corresponde al mundo real, una manzana arquetípica, estereotípica o típica, o una manzana específica.

Una manzana para un vendedor de manzanas es una manzana mental de mucha mayor resolución que para la mayoría de las personas porque entienden las manzanas con mucho más detalle.

El tiempo es cambio experimentado (a veces medido).

Las leyes de la física explican cómo cambian las cosas con el tiempo.

El tiempo se experimenta como un subconjunto de la Actualidad que cambia a una velocidad compatible con nuestro marco de referencia corpóreo, la claridad de nuestros sentidos.

El pasado es la experiencia recordada. El futuro es la experiencia anticipada.

5) ESPÍRITU (de los patrones en la mente, no es una tontería) El espíritu es la versión metafórica de la mente.

La cognición es el atributo emergente de la complejidad cerebral. Es la capacidad de introspección.

La razón es la propiedad emergente de la complejidad cognitiva.

Muerte

Para ti, la vida comienza cuando puedes interactuar con tu experiencia. Ese punto de referencia está ligado a un cerebro en funcionamiento.

Para ti mismo, eres la continuidad de tu experiencia. Para los demás, eres la continuidad de su experiencia de ti. Cuando tu experiencia termina, tú terminas.

La mente es una metáfora de los patrones en el cerebro. El alma es la idea de que la mente o la experiencia pueden trascender el cerebro. No hay ningún mecanismo por el cual eso sea posible.

Poéticamente, hay tres muertes: cuando dejas de preocuparte por la vida, cuando termina tu homeostasis y cuando te olvidan.

Todo significa todos los patrones distinguidos. Esos solo existen en las mentes. Una cosa es un patrón con un propósito.

El propósito es peligro/evitar o interés/acercamiento.

Todo conocimiento, sabiduría y comprensión tienen como propósito la certeza accionable para cambiar el mundo de una de esas dos maneras.

Todas las cosas son un conjunto de atributos y condiciones límite que se alinean con nuestras predicciones sobre cómo nuestras interacciones causarán un cambio. En otras palabras, percibimos los bordes, el peso, el color, la simpatía… de las cosas para manipularlas.

Libre albedrío

No hay ningún sentido en el que nuestra voluntad sea libre. La causalidad es infinita en todas las direcciones, en todas las escalas, para siempre.

Existimos en la brecha de ignorancia entre el caos y la causalidad. En la medida en que no entendamos la causalidad, podemos sentirnos libres.

La palabra «voluntad» por sí sola es suficiente para hablar de la experiencia de la libertad.

La repetición es la base de la memoria. memoria = repetición. Si quieres recordarlo mejor, practica la repetición en una variedad de circunstancias.

Las neuronas que se activan juntas, se conectan entre sí. La memoria está distribuida. Se trata de la matriz de probabilidad del ciclo de retroalimentación de la conciencia cognitiva. Las neuronas que se activaron en secuencia en el pasado tienen más probabilidades de hacerlo de nuevo en el futuro.

Cuando tu atención se desplaza de nuevo a esa zona, tu memoria es que esos patrones que se activan ahora tenían más probabilidades de haberse activado con mayor frecuencia o con mayor intensidad, de modo que eso es lo que resulta relevante. En los casos en los que no te importó mucho, la memoria es débil porque las neuronas no se conectaron con fuerza. Si piensas mucho en algo, aunque no sea gran cosa, ese camino queda grabado.

El yo es la historia interna que cuentas sobre cómo encajas en el mundo y la sociedad. El mundo son los aspectos físicos/materiales de tu experiencia y la sociedad es todo lo que tiene que ver con tu mente y la de los demás, incluidas tus prioridades y cómo piensas sobre las mentes de otras criaturas.

Somos una perspectiva corpórea del universo. Para algunas personas, esas cosas no se correlacionan, simplemente se superponen. La dismorfia corporal es cuando tu sentido del yo no se correlaciona lo suficiente con tu sentido de encarnación. Asimismo, existen trastornos disociativos como el síndrome del miembro fantasma que funcionan en la dirección opuesta.

Esa encarnación es el sustrato del yo, pero el yo es maleable tanto por las circunstancias externas (Phineas Gage) como por el esfuerzo interno.

La personalidad y el carácter son superposiciones del yo que son más o menos persistentes o se expresan en diversas circunstancias. Al igual que la conciencia, aún no hay un entendimiento consensuado de ninguno de los dos.

La sensibilidad es la capacidad cognitiva de un animal, más o menos lo mismo que la cognición corpórea en las personas. Es el atributo emergente de la complejidad reproductiva.

Es la capacidad de experimentar dolor y deseo y el panteón de sentimientos relacionados; evitar y acercarse más complejidad

En general, las plantas son pre-sensibles y los animales son vida pre-cognitiva.

Una Cosa es un patrón en una mente. Es un conjunto de atributos y condiciones límite por las cuales se distingue de todas las demás cosas de acuerdo con las interacciones anticipadas.

La resolución del propósito determina la resolución del patrón. Una cosa sobresaliente (que te importa mucho) para ti contiene muchos detalles.

Cada cosa tiene un lugar único en las tres dimensiones físicas: espacio, tiempo y escala.

Todas las cosas tienen un correlato físico como un patrón en una mente (que es una metáfora de los patrones en el cerebro), pero no todas tienen un referente externo. A veces un referente externo es inexacto.

6) TRASCENDENTE significa el universo más allá de lo que es accesible a nuestros sentidos, nuestros instrumentos o nuestras instalaciones de la razón. La trascendencia es la línea entre la Actualidad y la Realidad.

Las palabras que hacen referencia a lo trascendente son meros marcadores de posición para lo inefable. •La certeza siempre y sólo significa certeza suficiente para un caso de uso específico. Cuando se alcanza ese nivel de suficiencia, ya no hay más motivos para continuar.

Hay dos tipos de certeza: justificada e injustificada.

El conocimiento es una creencia justificada, y esa justificación está sujeta a las limitaciones de la información disponible para usted, así como a la capacidad física de su cerebro.

La creencia injustificada se llama fe, y es el polo opuesto del conocimiento.

Dios es real como un concepto en una mente, y hay tantas versiones como personas que han pensado en él.

Todas las versiones de dios contienen atributos lógicamente imposibles, mutuamente excluyentes o inefables, lo que las hace indistinguibles de la ficción. La teología intenta explicar lo imposible en términos de lo increíble y, por lo tanto, es intelectualmente regresiva y debe ser tratada en consecuencia.

Ninguna versión de dios ha sido jamás demostrada adecuadamente (suficiente para convencer a un escéptico consciente) como posible, mucho menos plausible, mucho menos probable, mucho menos real.

-Igtheísmo: la idea de dios es demasiado inefable para discutirla racionalmente

-Ateísmo: falta de creencia en algún dios

-Agnosticismo: falta de certeza en la creencia de uno sobre dios.

Todas son correctas, en ese orden de importancia.

El infinito es una dirección.

El infinito es lo mismo que etcétera o «seguir adelante».

Infinito significa que no hay un final anticipado. Indefinido significa que se anticipa un final dentro de un cierto rango.

El infinito es inefable. No es un concepto que se pueda relacionar con la cantidad y no se puede hacer matemáticas con él. Las matemáticas requieren especificidad.

Nada

No existe tal cosa como la nada.

En el uso práctico, la palabra siempre se refiere a un caso de uso específico. La única forma en que podría no haber nada es si no hubiera mentes.

La forma en que algo puede surgir de la nada es metafóricamente, porque las cosas no existían antes de que existieran mentes para distinguirlas. Eran solo cosas indiferenciadas.

La perfección es una dirección, no un destino. Puedes alcanzar la perfección lo más cerca posible si mejoras continuamente.

No es posible para una mente limitada comprender lo que desearía en un sentido último, sólo en relación con su perspectiva inmediata.