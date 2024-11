La Paz: En tres años Villa Mercedes ha enfrentado 14 deslizamientos de lodo a causa del desmonte de árboles

Fuente: Unitel

Las familias de la comunidad Las Mercedes, del municipio paceño de La Asunta aún no encuentra una respuesta que les ayude a restablecer sus viviendas. Las intensas lluvias provocaron una mazamorra que ingresó con fuerza a esta localidad yungueña dejando varios daños.

Los habitantes de esta localidad ubicada en un cerro de los Yungas dicen que todo ocurrió por el desmonte de árboles. Al menos 14 eventos similares ocurrieron en menos de tres años, cuentan los comunarios.

“A mi casa se lo ha llevado directo, no me ha dado tiempo para sacar ni documento, nada”, contó entre lágrimas Flora Palle.

Otra mujer contó que la última mazamorra causó susto en los pobladores que nuevamente tuvieron que abandonar sus viviendas.

“Casi me han pillado a mí, cargado de mi hijo con discapacidad me he escapado y la mazamorra ya estaba cerca de mi casa”, dijo la comunaria Paulina Flores.

La madrugada del 5 de noviembre, decenas de familias tuvieron que evacuar sus viviendas. Una lluvia de 20 minutos provocó los desastres.

“De 40 familias damnificadas teníamos cuatro viviendas afectadas, totalmente inhabitables. En ese sentido, el municipio ha tomado acciones inmediatas, se les ha recomendado que tienen que tomar acciones de prevención”, dijo el vocero de la Gobernación, Jesús Chura.

Los pobladores contaron que se talaron cientos de árboles para cultivar coca y esto está causando problemas a la comunidad que está situada en medio de una montaña.

“La coca es un sembradío que no tiene mucho árbol, el agua se resbala, eso nos está afectando”, contó el comunario Hernán Aguilar.

Ante esta situación, la senadora de Comunidad Ciudadana y parte del Comité de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, Cecilia Requena, dice que los desastres dejan en evidencia la irresponsabilidad con la que avanzan los desmontes.

“Hay normativa que establece la ilegalidad de hacer ciertos cultivos en pendientes mayores a una cantidad de grados, pero nadie se ocupa de que se cumpla esa normativa”, dijo.

Desde la Alcaldía de la Asunta indican que este tipo de eventos son muy complejos de prever. Además, señalan que existen carencias para terminar de construir canales de agua para evitar futuros hechos.

“Tenemos una primera fase de prevención que se pretende hacer en la parte alta (de la montaña), pero es un presupuesto alto”, dijo el coordinador del municipio, Santos Meliton.

Entre tanto, las familias son las más perjudicadas y piden una solución integral para evitar más mazamorras en época de lluvia.