La Paz: Familias temen que Emapa venda arroz solo en sus tiendas móviles y no en sus agencias

Otra compradora también expresó su molestia por la nueva modalidad de venta de arroz. La mujer aseguró que por temas laborales no podrá comprar el producto en su zona.

“Ahora me indican que van a vender en las zonas, y van a coordinar con las juntas de vecinos. Nosotros no estamos pues en nuestras casas, tenemos otras actividades, trabajamos y no podemos quedarnos en casa”, contó una mujer que también no logró comprar el producto.

Este viernes, las bolsas arroberas de arroz nuevamente se terminaron antes del mediodía en la agencia estatal de alimentos. Según las compradoras, los vendedores de esta agencia les indicaron que desde el lunes el producto se venderá solo en tiendas móviles.

Hace varios días, el gerente de Emapa, Franklin Gutiérrez, anunció que está preparando una logística para la venta del producto de forma directa en barrios de las principales ciudades del país.

““Desde la siguiente semana, Emapa ha tomado la decisión, en consulta con las autoridades, de vender arroz en las diferentes zonas, en unidades móviles, no estáticos. Vamos a recorrer diferentes barrios vendiendo arroz, para consumir y no revender”, informó el lunes Flores, en conferencia de prensa.

Flores dijo que, tanto en sus tiendas como en sus supermercados, instalados en diferentes puntos del país, más del 50% de las filas por arroz corresponde a gente que revende el producto, lo cual aparentemente está afectando la provisión.