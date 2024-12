La Paz: Feriantes de Navidad sufren las consecuencias de la crisis, suben los precios y caen las ventas

La crisis económica también “golpea” a las comerciantes de la Feria de Navidad que se instaló en el Parque Urbano Central (PUC), en La Paz, porque debido a la escasez de divisas no pudieron ingresar mercadería al país.

Comerciantes en la Feria de Navidad en La Paz. Foto: ANF

Fuente: ANF

Afirman que se incrementó el precio de los artículos navideños y hay una caída en las ventas.

Juana Limachi, vendedora de artículos navideños, señaló que se siente “defraudada por el gobierno” porque no cumplió con su promesa de normalizar la circulación de la divisa norteamericana. Dijo que el costo de la mercadería se elevó y los mayoristas no importaron productos por esa razón.

“Como comerciante me siento defraudada por este gobierno porque nos dijeron que se iba a normalizar e iba a rebajar el dólar, pero no es así ha subido su precio, antes estaba a 10,80 bolivianos ahora está a 11,30 y eso nos afecta a nosotros. No ha llegado la mercadería que nosotros requerimos para exponer en la feria, los precios están muy elevados, los mayoristas no han traído la mercadería porque está muy caro”, afirmó en entrevista con la ANF.

Juana se siente presionada porque debe generar recursos económicos para su familia, prácticamente ha descartado regalarles a sus hijos -por lo menos- un par de zapatos, porque la situación económica está “muy lamentable”. “Nosotros no percibimos un sueldo seguro, vivimos del día a día para llevar un pan a la casa”.

Este medio visitó la Feria Navideña donde pudo constatar que no existe mucha concurrencia de personas, las comerciantes coincidieron que las ventas se redujeron y creen que la gente prefiere comprar alimentos de la canasta familiar, antes que artículos navideños.

Alicia Aruquipa, otra vendedora de adornos navideños, dijo que el incremento del tipo de cambio del dólar en el mercado paralelo está por encima de los Bs 11 y deben importar sus productos a ese costo. Comentó que la venta se redujo de manera considerable.

“Este año totalmente ha rebajado la venta porque ha subido el precio de los productos por la falta de dólares, no hay muchos compradores. El dólar está a más de 11 bolivianos en el mercado paralelo, nosotros traemos nuestra mercadería de Oruro porque es un poco más barato, pero no hay nuevos diseños y nos sale muy caro”, afirmó.

Asimismo, dijo que ya no generan ganancias como antes y en muchas ocasiones el dinero no no les alcanza ya que deben pagar patentes al municipio y pagar los gastos de su alimentación.

Martha Condori, artesana en figuras de yeso y confección de ropa para el niño Jesús, relató que el precio de los insumos que usa para la elaboración de las imágenes se incrementó. Por ejemplo, dijo que el precio de la tela que se importa de China subió y lo mismo pasó con los adornos y el material decorativo que requieren.

“La mercadería ha subido, yo produzco estas figuras en yeso y las ropas de niños. La tela china ha subido y todo eso ha subido, los adornos, brillos y esos implementos han subido. Estamos en la feria desde el 15 de diciembre, pero no hay venta, la gente viene a mirar a preguntar porque no hay dinero, ha subido la canasta familiar”, manifestó.

Sin embargo, es optimista y espera que en los próximos días se incrementen las ventas. Las comerciantes invitaron a la población a visitar la feria para adquirir los productos que, pese a esa situación económica, el precio de los artículos es accesible.

Desde febrero de 2023, en el país se registró la escasez de divisas y su costo en el mercado paralelo se duplicó. Sin embargo, esa situación se agravó durante esta gestión y diversos sectores productivos, gremiales y empresarios privados reportaron perjuicios y pérdidas económicas.