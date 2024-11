La violenta reacción de Neymar en el banco tras volver a lesionarse en su segundo partido con el Al-Hilal

El hermoso lujo que dejó Neymar en el campo

Los médicos del Al Hilal empezaron a trabajar en la zona, pero la molestia muscular le provocó que tenga que abandonar el terreno antes de la media hora de juego. Estos se suman al puñado de minutos que sumó en la victoria por 5-4 sobre Al Ain, en la que ingresó a los 77′ del encuentro.

Ney se mostró completamente conmocionado y enojado por la situación. Una vez que tuvo que salir del partido, comenzó a revolear cualquier cosa que se cruzaba en su camino. Las cámaras captaron cómo tiraba las canilleras y los botines mientras se los sacaba. La buena noticia para el futbolista es que se trataría de una lesión que no tiene nada que ver con la rotura del ligamento cruzado anterior y el menisco de la rodilla izquierda que había padecido.

Este golpe demoledor vuelve a interferir en los planes de Ney. En los últimos días fue foco de noticias ante los fuertes rumores que lo vinculaban con un posible traspaso al Inter Miami. Este se agravó después de que el futbolista compró una lujosa mansión en la ciudad, mientras que Gerardo Martino especuló con su posible llegada a las Garzas. Por su parte, desde Brasil afirmaban que el Santos sueña con repatriar a la estrella que nació de sus canteras y enamoró a todo el mundo del fútbol con sus gambetas.

“Lo que más amo en la vida es jugar al fútbol. Sufro cada día en el que no lo puedo hacer. Esto es lo que más me duele”, narró llorando Neymar en una entrevista con NR Sports horas antes de volver a los terrenos de juego. A esto, le sumó: “Esto es lo que más me duele… pero mi enfoque está aquí. Las personas más importantes en mi vida, mis amigos, mi familia y el fútbol. Me levanto cada vez que me lesiono. Pero no vuelvo a medias”

Ahora, a la espera de los estudios médicos que dictaminen la gravedad de su lesión, Ney deberá rezar para no estar excluido de la cancha por un tiempo prolongado. Aunque Al Hilal domine cada partido que disputa y no sienta su ausencia, desde la selección brasileña estaban expectantes de recuperación para que vuelva a ser convocado de cara a las Eliminatorias Sudamericanas.

