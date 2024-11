Lady Gaga se unirá al elenco de la segunda temporada de «Wednesday»

La icónica estrella pop Lady Gaga está lista para hacer su aparición en la segunda temporada de la exitosa serie de Netflix «Wednesday«, confirmaron fuentes cercanas a la producción. La colaboración entre la artista y la serie tiene un antecedente interesante que ya cautivó a los fans.

Fuente: www.elfarandi.com

Un remix viral que lo cambió todo

La conexión de Gaga con «Wednesday» comenzó durante la primera temporada, cuando un remix de su canción «Bloody Mary» se utilizó en una escena de baile protagonizada por Jenna Ortega. El momento se convirtió en un fenómeno viral en TikTok y otras redes sociales, generando un nuevo interés en la canción.

Un elenco estelar

Para su segunda temporada, «Wednesday» promete deslumbrar con un reparto impresionante. Junto a Lady Gaga, la serie contará con estrellas de renombre como:

-Steve Buscemi

-Billie Piper

-Christopher Lloyd

-Joanna Lumley

-Thandiwe Newton

Entre los personajes habituales se encuentran Evie Templeton, Owen Painter y Noah Taylor.

El éxito imparable de «Wednesday»

La primera temporada de la serie se convirtió en un fenómeno de Netflix, posicionándose como la serie en inglés más popular durante sus primeras 13 semanas de lanzamiento.

Actualmente, la producción se está realizando en Irlanda, añadiendo un nuevo capítulo a esta fascinante historia.

La trayectoria de Gaga en el entretenimiento

Lady Gaga no es nueva en el mundo de la actuación. Ganadora de un Oscar a la mejor canción por «A Star Is Born» y nominada a mejor actriz por «House of Gucci«, la artista continúa expandiendo su ya impresionante carrera.

La aparición de Gaga en «Wednesday» promete ser uno de los momentos más esperados de la nueva temporada, dejando a los fans ansiosos por más detalles sobre su misterioso papel.

