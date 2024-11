Las cinco mayores sorpresas de las elecciones en Estados Unidos

Las encuestas anticipaban un empate, pero Donald Trump logró una victoria contundente y los republicanos dominarán las dos cámaras.

Los festejos en un club republicano de Nueva (REUTERS/Andrew Kelly)

Los votantes mostraron una fuerte preferencia por los republicanos, alejándose de los demócratas en distintas regiones del país. Aunque llevará tiempo conocer los resultados completos, el análisis inicial de los datos de AP VoteCast sugiere cinco aspectos destacados de la noche electoral, según el análisis del Wall Street Journal.

Victoria contundente

A pesar de que las encuestas anticipaban un empate, Trump superó las expectativas, ganando en una serie de estados clave. Esta tercera contienda podría ser su mayor triunfo. Aunque muchos creyeron que su carrera política había concluido tras los eventos del 6 de enero de 2021, Trump resurgió con mayor fuerza y respaldo, lo que impulsó también a los republicanos en las carreras al Congreso. “Este fue un movimiento como nadie había visto antes”, afirmó Trump en las primeras horas del miércoles.

Los republicanos obtuvieron una mayoría sólida en el Senado

A lo largo de la noche, varias contiendas por el Senado favorecieron a los republicanos. El senador demócrata Sherrod Brown de Ohio fue derrotado por el republicano Bernie Moreno, un empresario colombiano inmigrante. Otro caso relevante fue el del senador Joe Manchin, quien, tras declararse independiente a principios de año, no se presentó a la reelección y será sustituido por el republicano Jim Justice, gobernador del estado.

Un factor clave en el éxito republicano fueron los avances de Trump entre votantes jóvenes masculinos (REUTERS/Brian Snyder)

Este panorama facilita a Trump la aprobación de su gabinete y medidas como reformas fiscales. Aunque el control de la Cámara de Representantes aún no se define, de mantenerse republicana, Trump enfrentará menos obstáculos para ejecutar su agenda sin oposición demócrata en ninguna cámara.

Los hombres jóvenes

Un factor clave en el éxito republicano fueron los avances de Trump entre votantes jóvenes masculinos. Según los datos de AP VoteCast del martes, Trump ganó entre los hombres de 18 a 29 años por 11 puntos porcentuales, capturando el 54% de ese grupo, en comparación con el 43% de Kamala Harris. En 2020, los votantes jóvenes favorecieron a Biden por 15 puntos (56% frente al 41%). La campaña de Trump se enfocó en atraer a hombres jóvenes, apareciendo en podcasts y eventos dirigidos a este grupo tradicionalmente con baja participación.

Los demócratas no lograron expandir su base en las ciudades

Es un dato clave para que Trump consolide sus triunfos. Su popularidad aumentó en los condados rurales y suburbanos, mientras que Harris no consiguió ampliar el apoyo urbano. En el condado de Fulton, Georgia (Atlanta), Harris ganó el 72% de los votos, casi igual al 72,6% obtenido por Biden en 2020. Algo similar ocurrió en el condado de Mecklenburg, Carolina del Norte (Charlotte), donde Harris alcanzó menos del 66%, frente al poco más del 66% de Biden en 2020.

Los demócratas no lograron expandir su base en las ciudades, lo que permitió a Trump consolidar sus triunfos. En la foto, la candidata Kamala Harris (EFE/EPA/Cj Gunther)

La brecha educativa

Según los datos, quienes no poseen un título universitario se inclinaron hacia la derecha. Harris ganó entre los votantes con estudios universitarios por 16 puntos, mientras que Trump aventajó por nueve puntos a los que no tienen título. En 2020, Biden mantuvo una ventaja de 16 puntos entre los universitarios, mientras que Trump superaba por solo cuatro puntos a los no universitarios.

Además, el Partido Republicano aumentó su apoyo entre los votantes no blancos. Entre los votantes afroamericanos, Trump incrementó su respaldo al 15%, frente al 8% en 2020. También hubo un salto entre los hispanos, donde Trump logró el 41% del voto, seis puntos más que en 2020.

El mayor aumento se registró entre afroamericanos sin título universitario. Trump también consolidó el respaldo entre los votantes rurales blancos, aumentando su ventaja en diversos estados. En Pensilvania, avanzó en condados como Fayette, ganando por 38 puntos porcentuales, cinco puntos más que en 2020. En el condado de Lumpkin, Georgia, triunfó por 62 puntos, superando en cuatro puntos su resultado de 2020.

Este impulso era crucial para que Trump lograra la victoria.