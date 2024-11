Las imágenes de la bronca en Paiporta: del barro en la cara de Letizia al coche destrozado de Pedro Sánchez

La tensa situación entre los vecinos de Paiporta y los reyes, Pedro Sánchez y Mazón; en imágenes

PorMiguel Macías Bradshaw

PAIPORTA (VALENCIA), 03/11/2024.- El rey Felipe (c), durante su visita a Paiporta este domingo. Gritos de ‘fuera’, así como lanzamiento de barro, están recibiendo a la comitiva de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al centro de Paiporta. Numerosas personas indignadas han recibido con insultos a la comitiva y se han encarado con ella, mientras que tanto el rey como la reina ha intentado mediar con jóvenes que se les han acercado. EFE/ Ana Escobar

Fuente: Infobae

Este domingo estaba programada la visita de los reyes de España a Paiporta, uno de los puntos más damnificados por el paso de la DANA que ha azotado la Comunidad Valenciana. Durante la visita, que las instituciones preveían como tranquila, los reyes se reunieron durante más de una hora con los diferentes cuerpos desplegados en la zona, como la UME, la Cruz Roja, la Policía y la Guardia Civil, quienes participan en las labores de rescate y ayuda. La comitiva de los monarcas incluía también al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al president de la Generalitat, Carlos Mazón, quienes acompañaban a los reyes en su recorrido para conocer de primera mano el estado de los municipios afectados.

Sin embargo, al llegar al centro de Paiporta, la situación se tornó tensa cuando un grupo de ciudadanos comenzó a lanzar barro e insultar a los miembros de la comitiva, expresando su descontento con gritos de “asesinos”, “ayuda”, “fuera”, y reclamando la dimisión de Sánchez y Mazón. La tensión dividió momentáneamente a la comitiva, dejando al rey Felipe VI y a Mazón a la cabeza, mientras el presidente del Gobierno se retiró del lugar y no volvió a ser visto. El rey intentó calmar los ánimos dialogando con algunos presentes, mientras que la reina Letizia fue vista visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos.

Los reyes Felipe VI y Letizia y la comitiva de autoridades que les acompañaban este domingo en su visita a Paiporta (Valencia), la considerada ‘zona cero’ de la DANA en la provincia, han sido recibidos con gritos e insultos y con lanzamiento de objetos y barro durante su recorrido por las calles de la localidad. (Fuente: FORTA)

El caos en imágenes

La reina Letizia en Paiporta hablando con los afectados de la DANA (EFE/ Ana Escobar)

El coche en el que circulaba Pedro Sánchez al momento de su retirada (X)

La reina Letizia, emocionada durante su visita a Paiporta este domingo.(EFE/ Ana Escobar)

Insultos y lanzamiento de barro a la comitiva de los reyes al llegar al centro de Paiporta (EFE/Ana Escolar)

PAIPORTA (VALENCIA), 03/11/2024.- Un agente de la Policía montada tratan de poner calma entre los vecinos indignados, este domingo en Paiporta. Gritos de 'fuera', así como lanzamiento de barro, están recibiendo a la comitiva de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al centro de Paiporta. Numerosas personas indignadas han recibido con insultos a la comitiva y se han encarado con ella, mientras que tanto el rey como la reina ha intentado mediar con jóvenes que se les han acercado. EFE/ Biel Aliño

PAIPORTA (VALENCIA), 03/11/2024.- El rey Felipe, durante su visita a Paiporta este domingo. Gritos de 'fuera', así como lanzamiento de barro, están recibiendo a la comitiva de los reyes de España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a su llegada al centro de Paiporta. Numerosas personas indignadas han recibido con insultos a la comitiva y se han encarado con ella, mientras que tanto el rey como la reina ha intentado mediar con jóvenes que se les han acercado.EFE/ Biel Aliño

A member of the Spanish Civil Guard patrols on horseback as people protest during a visit of Spain's King Felipe, following heavy rains that caused floods, in Paiporta, near Valencia, Spain, November 3, 2024. REUTERS/Eva Manez

A boy reacts as people protest during Spain's King Felipe visits in Paiporta, following heavy rains that caused floods, in Paiporta, near Valencia, Spain, November 3, 2024. REUTERS/Eva Manez

Spain's King Felipe greets a man as he visits Paiporta, following heavy rains that caused floods, in Paiporta, near Valencia, Spain, November 3, 2024. REUTERS/Eva Manez

People protest as Spain's King Felipe visits Paiporta, following heavy rains that caused floods, in Paiporta, near Valencia, Spain, November 3, 2024. REUTERS/Eva Manez

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB Spain's Queen Letizia speaks to people next to a man with blood on his face, following heavy rains that caused floods, in Paiporta, near Valencia, Spain, November 3, 2024. REUTERS/Eva Manez

