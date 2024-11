¡Le pasó dos veces encima! Salía de su trabajo y fue atropellado por una camioneta a gran velocidad

Santa Cruz. Familiares y compañeros de trabajo de la víctima exigen que se encuentre al autor del hecho y sea sancionado como corresponde.

Milen Saavedra

Fuente: Red Uno

Un hombre perdió la vida trágicamente al ser atropellado por un vehículo que circulaba a gran velocidad. Según testigos, la camioneta la pasó dos veces por encima. La víctima se dedicaba a trabajar como albañil y era padre de familia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Sucedió la noche de este jueves en la zona del octavo anillo y canal Chivato. La víctima estaba cruzando la avenida para dirigirse a su domicilio luego de terminar su jornada de trabajo.

El jefe del hombre comentó que la camioneta, lo atropelló en dos ocasiones, por lo que falleció instantáneamente. El responsable se dio a la fuga.

«Él es albañil, trabaja conmigo. Yo lo dejé en el sexto anillo porque trabajamos por Valle Sánchez. Una hora después me llamaron y dijeron que él falleció, que lo atropellaron. Él estaba pasando la avenida y una camioneta pasó a toda velocidad por la zona del canal Chivato, dice que lo atropelló y volvió a atropellarlo otra vez, se fijó si estaba muerto o no y se dio a la fuga», indicó el jefe de la víctima.

Hasta el lugar, llegaron efectivos policiales que trasladaron el cuerpo hasta la morgue de la Pampa de la Isla.

Familiares de la víctima piden justicia y que capturen al autor de este trágico hecho.

«Era una camioneta con una escalera arriba. Estamos esperando a la policía para ver qué número de placa es o de qué empresa es. Estamos pidiendo justicia y dar con el paradero de esa vagoneta porque no va a quedar así», afirmó el jefe del hombre.

El hijo del albañil contó que su padre vivía con una de sus hermanas y les había prometido que anoche les iba a visitar, sin embargo, nunca llegó.

«Él estaba saliendo de trabajar, él salía temprano de su trabajo para no caminar en la oscuridad. Justamente iba ir a vernos esta noche, pero me dijeron que lo habían atropellado y vine rápidamente. Solos somos hermana y yo, pido justicia por él, lo atropellaron brutalmente. El que le hizo esto no debe tener hijos, no sabe cómo se siente», aseveró el hijo de la víctima y su hermana agregó, entre lágrimas: «Que se ponga la mano al pecho y se haga cargo».