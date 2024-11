Levantan los bloqueos por el diésel en Warnes, Montero y Buena Vista

Los transportistas, quienes llevan más de dos semanas esperando la llegada del combustible, expresaron su frustración y desesperación.

Fuente: Red Uno

La escasez de combustible sigue azotando a la región, provocando nuevas manifestaciones de transportistas en las rutas de acceso a Santa Cruz. Este martes 19 de noviembre, un grupo de conductores de camiones de alto tonelaje instaló un bloqueo en la ruta al norte, a la altura de la empresa Pil, en Warnes, exigiendo la llegada urgente de diésel.

Los transportistas, quienes llevan más de dos semanas esperando la llegada del combustible, expresaron su frustración y desesperación

“Nos dicen que va a llegar, pero nunca llega”, comentó uno de los conductores, visiblemente molesto a Infornoticias. “Hemos decidido bloquear con los camiones, porque ¿qué más vamos a hacer? Ya no hay viáticos, no hay comida”, agregó. Aseguraron que no levantarán el bloqueo hasta que obtengan una respuesta concreta sobre el suministro de combustible.

En Montero, aunque se logró la llegada de combustible, los transportistas mantienen su vigilia, suspendiendo temporalmente el bloqueo, pero sin levantarlo por completo. Mientras tanto, en Buena Vista, la Policía Boliviana intervino para reestablecer la circulación vehicular en la carretera nueva que conecta Santa Cruz con Cochabamba, luego de persuadir a los bloqueadores que habían interrumpido el paso en esa zona.

La escasez de diésel ha desencadenado una serie de bloqueos en las últimas semanas, afectando gravemente la actividad comercial y productiva en la región. Sectores clave de la economía expresan su preocupación por los efectos de los cortes, que interrumpen el flujo de bienes y servicios.