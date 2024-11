Liam Payne habría enviado material obsceno y «perturbador» a su expareja días antes de su muerte

La acusación está consignada en un aviso legal del 9 de octubre que fue enviado por el abogado de Maya Henry, con quien el exintegrante de One Direction tuvo una relación hasta 2022.

Fuente: https://actualidad.rt.com

El exintegrante de la banda One Direction Liam Payne habría agobiado con fotografías y videos «no solicitados y perturbadores» a su exprometida, Maya Henry, de acuerdo con un documento legal obtenido por Page Six.

Se trata de una carta de cese y desistimiento enviada por el abogado de Henry a Payne el 9 de octubre, una semana antes de la muerte del músico británico. En esta se afirma que había enviado «repetidamente» a Henry y a los miembros de su familia material audiovisual que incluía «fotografías de sus genitales» y escenas suyas de «actos sexuales perturbadores» realizados sobre sí mismo.

Por otro lado, el aviso acusa a Payne de distribuir «material visual íntimo» de Henry a través de terceros. Tres días antes del envío de la carta de cese y desistimiento, Henry había recibido un mensaje anónimo por Instagram* de una mujer que decía conocer muy bien a Payne. Esa persona le contó que el cantante había comenzado a «bombardear» su teléfono con mensajes en los que le preguntaba si quería recibir imágenes de desnudos suyos (de Henry) o de su pareja actual. En ese entonces, Liam tenía una relación sentimental con Kate Cassidy, a quien se presume se estaría refiriendo.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La mujer supuestamente le dejó claro a Liam que no quería tal material y le aseguró a Henry que se estaba comunicando con ella para ponerla al tanto del ofrecimiento. Asimismo, le reveló que el músico le había pedido que le enviara videos «de sexo».

Por todos los motivos anteriormente señalados, el equipo legal amenazó en su solicitud a Payne con tomar «acciones legales» o presentar demandas civiles en su contra si «difamaba, amenazaba, acosaba o intimidaba» a su clienta o cualquiera de sus allegados. Además, le informaron que su expareja solicitaría una compensación por daños punitivos, cuyo monto no fue especificado.

A Payne se le otorgó un plazo de 10 días hábiles para confirmar que detendría sus acciones. Sin embargo, el cantautor falleció antes de la fecha límite, el 16 de octubre, y se desconoce si él o sus abogados respondieron alguna vez a la solicitud. Vale recordar que luego de su prematura muerte, en Argentina, surgieron informes que afirmaban que el cantante estaba «extremadamente abrumado por todos los asuntos legales» relacionados con una disputa con Maya. La pareja había terminado su relación en el 2022.

A comienzos de ese mismo mes, Henry había hablado sobre el comportamiento de su expareja en un video publicado en TikTok, detallando los extremos a los que habría llegado Payne para enviarle mensajes. Asimismo, alegó que el cantante «armó» a las seguidoras de One Direction contra ella. «Dice que ‘se aprovecha de las fanes de One Direction porque siempre le serán leales y no le delatarán'».