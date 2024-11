Luego del bochorno, Diputados califica de ‘exitosa’ su sesión y Yujra llama a evistas a dialogar

El titular de la Cámara de Diputados, Omar Yujra, acusó a sus colegas evistas de buscar “boicotear” la primera sesión ordinaria de la legislatura 2024-2025.

Luego del bochorno en la primera sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ese órgano calificó de “exitosa” la reunión en la que se aprobó la conformación de comités y comisiones para la legislatura 2024-2025.

“Hemos aprobado la resolución para la conformación de nuestras comisiones y comités, para que esas instancias empiecen el tratamiento de las leyes más importantes que tiene el país”, afirmó el titular de Diputados, Omar Yujra, citado en una nota institucional.

La sesión de este jueves estaba prevista para las 16.00, pero legisladores evistas que desconocen a Yujra como titular de ese órgano camaral, comenzaron las agresiones que volvió a empañar de violencia el trabajo legislativo.

Cuando el diputado secretario comenzaba a llamar lista, un grupo de legisladores afines al expresidente Evo Morales se acercaron al presídium para increpar, insultar y hasta lanzar objetos contra Yujra y los otros miembros de su directiva camaral.

Ante la desaprobación de sus colegas, los evistas rodearon el hemiciclo y trataban, a toda costa, llegar hasta la silla de Yujra.

Incluso en la transmisión en la página de Facebook de Diputados, se observó cómo una diputada brincó a la testera directamente hacia Yujra, de quien cuestionan la legitimidad de su presidencia y los miembros de su directiva.

Pese a eso, y en medio de la trifulca, se dio lectura y aprobación a la resolución camaral para la conformación de comisiones y comités.

“La razón tiene que vencer a la violencia. Los argumentos deben primar antes que la violencia. Tenemos que debatir, un gurú de parlamentarios no nos va a detener y no va a bloquear el país y no va a bloquear esta Asamblea”, dijo Yujra al dar por concluida la sesión.

La Cámara de Diputados, según detalla la nota institucional, cuenta con de 12 comisiones y 37 comités. De las 12 Comisiones, nueve corresponden al Movimiento Al Socialismo (MAS-IPSP), que es el bloque mayoritario y las otras tres, al bloque de minoría: Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos.

Terminada la sesión, y acompañado de los miembros de su directiva, Yujra brindó una conferencia de prensa, en la que acusó a sus colegas evistas de “boicotear” la primera sesión ordinaria.

“Vamos a trabajar con todas las herramientas que tengamos a la mano para desenvolver de mejor manera el trabajo de la Asamblea. Insto y reflexiono a esos malos diputado y los llamo al diálogo”, dijo Yujra.

El legislador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) atribuyó a “interese” personales la violencia de este jueves, en alusión al líder de ese partido. “El país está por encima de una sola persona”, reflexionó.

Antes de la sesión, la diputada Deysi Choque, primera vicepresidenta de Diputados, Informó de la tutela que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional en favor de Yujra y su directiva, luego de los cuestionamientos sobre la legitimidad o no de su elección.