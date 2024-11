Macron: Europa no debe «delegar» para siempre su seguridad a EE.UU.

«Este es un momento decisivo de la historia para nosotros, los europeos», afirmó el presidente francés.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este jueves en una reunión con líderes europeos que el continente debe afirmar su independencia de EE.UU. en materia de seguridad, recogen medios locales.

Según Macron, Donald Trump «fue elegido por el pueblo estadounidense y defenderá los intereses estadounidenses» y «esto es legítimo y positivo».

Asimismo, el mandatario francés subrayó que la Unión Europea no debe «delegar su seguridad a los estadounidenses por toda la eternidad», y debe «defender» más ampliamente sus «intereses» frente a EE.UU. y China.

«Este es un momento decisivo de la historia para nosotros, los europeos. En el fondo, la cuestión que se nos plantea es la siguiente: ¿queremos leer la historia escrita por otros […]? ¿O queremos escribir nuestra propia historia? Y creo que tenemos la fuerza para escribirla», destacó.

Previamente este año, Donald Trump recordó que, durante su mandato, advirtió a los países de la OTAN de que Washington no los protegería de un ataque si no cumplían con sus obligaciones financieras. «Dije: ‘Todo el mundo va a pagar’. Dijeron: ‘Bueno, si no pagamos, ¿nos va a seguir protegiendo?’ Les dije: ‘Absolutamente no’. No podían creer la respuesta», declaró.