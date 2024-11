Magisterio cruceño ante paro de micros: “Se deben reprogramar evaluaciones si hay estudiantes que no logren llegar a su escuela”

“En la práctica habrá situaciones en donde los estudiantes o los docentes no podrán llegar. Esperemos que no se apliquen sanciones”, dijo el dirigente de los maestros urbanos







La Dirección Departamental de Educación (DDE) de Santa Cruz dispuso que las clases en las unidades educativas sean presenciales este jueves, pese al paro que los micreros cumplen en la capital cruceña en demanda de un aumento de la tarifa del transporte público.

Los conductores piden incrementar el pasaje a Bs 3. La medida de presión es de 48 horas y se prevé extender hasta el viernes si las autoridades no convocan al diálogo y ofrecen soluciones al sector.

El justificativo que señaló la DDE para su decisión fue que la mayoría de los alumnos viven cerca de los colegios en donde estudian, por lo que -en su juicio- no recorren grandes distancias para llegar a las aulas.

Sin embargo, Osmar Cabrera, ejecutivo departamental del magisterio urbano, respondió a este argumento indicando que “en la práctica habrá situaciones en las cuales los estudiantes o los docentes no podrán llegar”. “Esperemos que no se apliquen sanciones”, dijo.

“Estuvimos en una reunión con la DDE y se había acordado que se habiliten dos modalidades (virtual y a distancia). Nosotros no entendemos la respuesta del director departamental, porque así como hay estudiantes y maestros que viven alrededor de la unidad educativa, también hay estudiantes y maestros que viven alejados de la unidad educativa, y hoy tenemos el problema del transporte público”, dijo Cabrera en una entrevista con la red UNITEL.

¿Cuán perjudicial es para los estudiantes y los maestros este paro del transporte?

El dirigente señaló que lo primero que se debe puntualizar es que ahora se atraviesa un momento crucial, tanto para los maestros como para los estudiantes, porque se cumple la etapa de evaluaciones de fin de gestión, que puede definir la aprobación o reprobación de un escolar.

“Para nosotros esta fecha es crucial, este es un perjuicio grande que está causando al tema educativo. Creemos que si hay docentes y estudiantes que hoy no pueden llegar a la unidad educativa, no tiene por qué haber ningún tipo de sanciones o represalias en contra de estos docentes y también a los estudiantes. (Se debería) reprogramar las evaluaciones para no haber perjuicio”, enfatizó.

Tolerancia

Se dijo que para esta jornada habrá una tolerancia de entre 15 y 30 minutos en el ingreso de los escolares, “pero en la práctica va a haber situaciones (en las) que no van a poder llegar los estudiantes y tampoco los maestros”.

“Seguro que muchos están haciendo el esfuerzo para llegar a la unidad educativa para cumplir con las evaluaciones finales, pero habrá casos excepcionales que no van a poder asistir”, dijo.

“En este caso, vamos a tener que reprogramar en caso de que no puedan llegar y esperamos que los directores, maestros, no estén sancionando porque justamente ese era el acuerdo y que lamentablemente la DDE no lo ha expresado así”, señaló.