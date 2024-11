Matadero Municipal de Cercado reporta reducción en la faena de ganado

Fuente: La Voz de Tarija

El gerente del Matadero Municipal de Cercado, Rodrigo Calizaya, informó que la faena de ganado ha disminuido en comparación con cifras habituales. Según explicó, actualmente se procesan entre 60 y 70 cabezas de ganado, una cifra inferior a la registrada en periodos normales, aunque aclaró que esta situación no es excepcional dentro del contexto local.

“Estamos en 60, 70, pero no la cantidad que siempre se hacía; no es normal el tema de la faena. Si bien nosotros no establecemos el precio, solo somos una entidad de servicio”, señaló Calizaya.

El gerente precisó que el costo del servicio de faena en el matadero se mantiene en 125 bolivianos por cabeza de ganado, una tarifa que no ha sufrido modificaciones. Este monto corresponde únicamente a los costos operativos del servicio brindado, desligándose de cualquier incidencia en los precios del mercado.

Calizaya subrayó que el Matadero Municipal de Cercado opera como una entidad de apoyo al sector ganadero, pero no tiene injerencia en la determinación de precios de la carne ni en el volumen de ganado faenado, que depende de factores externos como la oferta, la demanda y las condiciones del mercado.

