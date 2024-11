Maveric Mayta, uno de los mejores ajedrecistas de Bolivia que apunta en grande

Con tan solo 17 años es el quinto mejor del país en el ranking Absoluto y busca crecer en el deporte ciencia y pasar sus conocimientos a los jóvenes pensadores.

Fuente: Federación Boliviana de Ajedrez

El paceño Maveric Mayta Aiza (15 de febrero de 2007), miembro del Club Blitz, es uno de los mejores ajedrecistas de Bolivia al ocupar el quinto lugar del ranking Absoluto, que lo anima a seguir creciendo dentro del deporte ciencia y en un futuro poder pasar sus conocimientos a los jóvenes prospectos.

Mayta ganó la única medalla de Bolivia en el Sudamericano Sub-20 que se disputó en septiembre en Santa Cruz, donde obtuvo la plata en la modalidad Blitz.

Este logro se suma a los varios que tiene a nivel internacional, como el título que conquistó en Sub-14 del Festival Panamericano de la Juventud disputado en Brasil, en 2021.

También fue medallista de oro en las Partidas Rápidas de Sub-17 en Panamericano Escolar en Perú y plata en Blitz del mismo evento y categoría, ambos en Perú en 2023.

Este año salió subcampeón en Blitz de Sub-17 en el Mundial Escolar en Perú.

Gracias a todo ello, a nivel La Paz es uno de los mejores en la actualidad y en Bolivia ocupa el quinto lugar, solo por detrás del Gran Maestro (GM) Osvaldo Zambrana, los Maestros Internacionales (MI) José Gemy y Licael Ticona, además del Maestro Fide (MF) Daniel Pinto.

“Estoy muy feliz de lograr los 2200 de Elo, es un gran logro, me siento muy feliz, se me abrieron oportunidades, hace un mes me estaban invitando a torneos internacionales en Chile. Feliz de estar en el Top-5 y a seguir mejorando”, dijo.

Los objetivos

Mayta, quien conoció el ajedrez a sus cuatro años y consiguió su primer título nacional en Sub-6, tiene enmarcados tres objetivos dentro del deporte ciencia.

“El objetivo a corto plazo es el Festival Sudamericano de la Juventud en Uruguay. Si logro el podio obtendré el título de Maestro Fide o Maestro Internacional”.

“A medio plazo sería la Final Nacional Mayores de 2025, quiero llegar al podio y así clasificarme a la Olimpiada Mundial de 2026”, apuntó el paceño, que luego de iniciarse en el ajedrez comenzó a destacar para posteriormente unirse al Club Blitz.

“A largo plazo, no lo tengo claro, pero me gustaría formar una academia para gente joven, para ayudar a los nuevos talentos y motivarlos”.

Para ello tendrá el respaldo del Club Blitz, que lo acogió luego de la pandemia para que siga con su formación.

“Juega con nosotros y lo apoyamos, es un jugador muy fuerte. En el club está desde mediados del año pasado”, apuntó Kevin Celis.

Sobre su reclutamiento en el Club Blitz, Mayta indicó que “me ayudó mucho porque pensaba retirarme, no tenía apoyo, no sabía cómo seguir. Es un excelente lugar, tiene buenos maestros que dan consejos de aspecto psicológico”.