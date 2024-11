Luego de conocer la romántica petición de mano a nuestra Miss Bolivia, la cochabambina le dedicó una publicación a su pareja

Juliana Barrientos, quien hizo historia al representar a Bolivia en el certamen de Miss Universo, no solo será recordada por su destacada participación, al lograr ingresar al top 12 de las mujeres más bellas del mundo, sino también por un emotivo momento personal que vivió al finalizar el evento, el pasado fin de semana.

La cochabambina fue sorprendida por una propuesta de matrimonio que rápidamente se viralizó en las redes sociales. En un video que capturó la atención de miles, se ve a su novio, Octavio García, acercándose al escenario con un anillo en mano.

La emoción de Juliana fue palpable, no pudo evitar llevarse las manos al rostro al escuchar la propuesta y, sin pensarlo, descendió del escenario para abrazar a su pareja y aceptar el anillo.

A través de una emotiva publicación en sus redes sociales, Juliana dedicó unas palabras a Octavio: «Te conocí cuando yo era solo una soñadora, alguien que se atrevía a caminar por el mundo con los pies en el suelo, sin tacones y sin la idea de que algo tan grande podría llegar a sucederme. Me amaste por lo que soy, sin importar el título o la corona. Siempre estuviste detrás de todo, apoyándome, empujándome a ser mejor, recordándome mi valor cuando el camino se ponía difícil y las dudas me invadían».

La distancia, señala Juliana, nunca fue fácil. Con él en México y ella en Bolivia, la relación se mantuvo sólida gracias al apoyo constante de Octavio: «Cada día, a pesar de los kilómetros que nos separaban, me diste fuerza, me acompañaste en silencio, y me diste esa fe que tanto necesitaba. Cuando pensaba que no podía seguir, cuando las emociones me desbordaban y el cansancio me vencía, tú estabas allí, en cada palabra, en cada mensaje, recordándome lo capaz que soy».

“Me amas por lo que soy, sin importar el título o la corona”, escribió Juliana Barrientos a su prometido. Foto: Instagram @julianabarrientosg y octaviogarcia5

Finalmente, Juliana expresó su agradecimiento: «Hoy, cuando miro todo lo que he logrado, sé que, sin tu amor, sin tu apoyo, no estaría donde estoy. Gracias por estar a mi lado en cada paso, por hacerme sentir que, aunque estemos lejos, nunca estuve sola. Gracias por ser mi pilar y mi compañero. Porque detrás de cada logro, de cada triunfo, siempre hay una historia de amor que nos impulsa a ser mejores».